Око 3.500 људи у Италији евакуисано због шумских пожара

01.05.2026 10:56

Око 3.500 људи било је приморано да напусти своје домове због великог шумског пожара који је захватио шуме у планинском подручју Тоскане у Италији, објавио је портал "Коријере тоскано".

У извјештају се наводи да су пожари, које је распиривао вјетар, уништили око 400 хектара шуме у покрајинама Лука и Пиза.

Портал истиче да су, због приближавања ватре насељеним мјестима, локалне власти евакуисале око 3.500 становника села Аскјано.

На терену су ангажовани ватрогасци са свом доступном опремом за гашење пожара, укључујући летјелице, један хеликоптер и три амфибијска авиона "канадер".

За евакуисане су отворена два привремена центра за смјештај, укључујући један за лица с инвалидитетом и оне којима је потребна медицинска њега.

За сада нема података о евентуалним жртвама нити о материјалној штети.

(СРНА)

