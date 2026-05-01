У Швајцарској ухапшен Црногорац са Интерполове потјернице

У Швајцарској је ухапшен црногорски држављанин којег потражује НЦБ Интерпол Подгорица.
Како се наводи у саопштењу полиције, црногорски држављанин П. Ћ. јуче је ухваћен и лишен слободе.
"Слободе је лишен П.Ћ. (32) са Цетиња, држављанин Црне Горе који се потражује због издржавања казне затвора изречене од стране Основног суда у Бијелом Пољу. Он је осуђен на казну затвора због извршења кривичног дјела фалсификовање исправе", истиче се у саопштењу.
Како се наводи, слиједи даља комуникација између правосудних органа Црне Горе и Швајцарске у циљу реализације његове екстрадиције.
