Двоје запослених убијено у пљачки банке

У оружаној пљачки банке у америчкој савезној држави Кентаки убијено је двоје запослених, а у току је потрага за осумњиченим, саопштиле су власти.
"Мушкарац обучен у сиво-бијели дукс са капуљачом, који је имао рукавице и маску ушао је у филијалу Америчке банке у граду Берија и пуцао на двоје запослених, једну жену и једног мушкарца", рекао је портпарол полиције Кентакија Скоти Пенингтон за "Асошијејтед прес".
Пенингтон је нагласио да полиција тренутно има одређене трагове и чини све што је у њеној моћи да починиоца приведе правди.
Према његовим ријечима, припадници полиције обилазе куће у потрази за информацијама и снимцима надзорних камера, а у потрагу су укључени и хеликоптери, дронови и пси трагачи.
У акцији учествују локална и државна полиција, Федерални истражни биро /ФБИ/ и друге савезне агенције.
За сада није познато да ли је осумњичени побјегао возилом, пјешице или га је неко одвезао нити да ли је из банке однио новац или друге вриједности.
(СРНА)
