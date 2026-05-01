Logo
Large banner

Фицо достављао хљеб у ноћној смјени уочи Празника рада

Аутор:

АТВ
01.05.2026 09:57

Коментари:

0
Фото: Robert Fico/Facebook/Screenshot

Словачки премијер Роберт Фицо прославу Првог маја почео је ноћном смјеном превозећи хљеб продавницама и болницама у западном дијелу земље.

- Желио бих да вас поздравим током своје ноћне смјене. Тренутно се налазимо у граду Нова Дубница, гдје смо управо испоручили пошиљку свјежег хљеба и пецива - рекао је Фицо.

Он је био задужен за утовар и истовар доставног возила, који је у раним јутарњим часовима превозио производе из пекаре до продајних мјеста. Снимак његовог рада објављен је на "Фејсбуку", преноси ТАСС

Премијер је и раније истицао да је одрастао у радничкој породици, те да добровољним радом у ноћној смјени за Први мај жели да покаже поштовање према радним људима.

Фицо већ неколико година без накнаде ради ноћне смјене 1. маја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Фицо

Премијер Словачке

Хљеб

Први мај

Међународни празник рада

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Глумац пронађен мртав у свом ресторану

5 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Техеран поражен, желимо побједу ''већом разликом''

6 ч

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп одбацио приједлог да носи панцир након вишеструких покушаја атентата

6 ч

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Свијет

Подигнут ниво терористичке пријетње у Великој Британији: Напад је ''веома вјероватан''

7 ч

0

  • Најновије

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

14

57

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner