Фицо достављао хљеб у ноћној смјени уочи Празника рада

Словачки премијер Роберт Фицо прославу Првог маја почео је ноћном смјеном превозећи хљеб продавницама и болницама у западном дијелу земље.
- Желио бих да вас поздравим током своје ноћне смјене. Тренутно се налазимо у граду Нова Дубница, гдје смо управо испоручили пошиљку свјежег хљеба и пецива - рекао је Фицо.
Он је био задужен за утовар и истовар доставног возила, који је у раним јутарњим часовима превозио производе из пекаре до продајних мјеста. Снимак његовог рада објављен је на "Фејсбуку", преноси ТАСС
Премијер је и раније истицао да је одрастао у радничкој породици, те да добровољним радом у ноћној смјени за Први мај жели да покаже поштовање према радним људима.
Фицо већ неколико година без накнаде ради ноћне смјене 1. маја.
