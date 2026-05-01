Трамп: Техеран поражен, желимо побједу ''већом разликом''

Аутор:АТВ
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Иран већ поражен у актуелном сукобу, али да жели да исход буде још убједљивији.
"Већ смо побиједили Иран, али желим да побиједимо већом разликом", рекао је Трамп за телевизију "Њузмакс".
Он је нагласио да му чињеница да ће Ирану бити потребно 20 година да обнови оно што је уништено није довољна да обустави операцију.
Трамп је раније рекао да се нада да ће се сукоб с Ираном ријешити "веома брзо".
Амерички предсједник је у сриједу, 29. априла, најавио поморску блокаду Ирана све док Техеран у потпуности не одустане од свог нуклеарног програма, наводећи да је тај вид притиска ефикаснији од наставка војних дејстава.
