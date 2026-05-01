Logo
Large banner

Трамп: Техеран поражен, желимо побједу ''већом разликом''

Аутор:

АТВ
01.05.2026 09:20

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Иран већ поражен у актуелном сукобу, али да жели да исход буде још убједљивији.

"Већ смо побиједили Иран, али желим да побиједимо већом разликом", рекао је Трамп за телевизију "Њузмакс".

Он је нагласио да му чињеница да ће Ирану бити потребно 20 година да обнови оно што је уништено није довољна да обустави операцију.

Трамп је раније рекао да се нада да ће се сукоб с Ираном ријешити "веома брзо".

Амерички предсједник је у сриједу, 29. априла, најавио поморску блокаду Ирана све док Техеран у потпуности не одустане од свог нуклеарног програма, наводећи да је тај вид притиска ефикаснији од наставка војних дејстава.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner