Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем

Аутор:

АТВ
01.05.2026 07:27

Фото: pexels

Најмање пет особа избодено је ножем у средњој школи Foss High School у Такоми, савезна држава Вашингтон на западу САД.

Четворо повријеђених је у критичном стању. Није познато да ли су све жртве ученици. Полиција је саопштила да је једна особа приведена.

Милорад Додик на Универзитету Џадсон

Република Српска

Обраћање Додика на Џадсон Универзитету: Награду посвећујем својој мајци, српском народу и Српској

Телевизија ФОX 13 Сеаттле потврдила је са ватрогасном службом Такоме да има укупно пет повријеђених, од којих је четворо у тешком стању. Према наводима полиције Такоме, један осумњичени налази се у притвору.

Полиција је саопштила да је ситуација под контролом и да је осумњичени задржан. Полицајци су реаговали на дојаву о могућем нападу ножем који је избио након туче и затекли четири ученика и једног припадника обезбјеђења повријеђене.

Наводи се да још није јасно да ли су све жртве избодене или су неке повреде настале на други начин, попут пада, као и да обим повреда још није у потпуности утврђен, иако се вјерује да нису опасне по живот.

Милорад Додик награда

Република Српска

Милораду Додику уручено признање Универзитета "Џадсон"

Свих пет повријеђених превезено је у локалну болницу, гдје полиција покушава да прикупи додатне информације. Власти су навеле да још није познато којим је предметом извршен напад нити гдје се тачно у школи догодио инцидент.

Полиција сарађује са Тацома Публиц Сцхоолс, док је кампус и даље под блокадом. У току је евакуација ученика и њихово спајање са родитељима на школском паркингу.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Вашингтон

Школа

Америка

напад ножем

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

"Епстиново опроштајно писмо је скривено од јавности"

17 ч

0
Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.

Свијет

Вјештачка интелигенција у служби медицине: Руски научници направили модел за откривање рака панкреаса

18 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Аутобусом слетјела у ријеку - ВИДЕО

19 ч

0
Рос Дејвидсон пјевач осуђен за силовање шест жена

Свијет

Пјевач осуђен за вишеструка звјерска силовања

22 ч

0

  • Најновије

15

20

Мајка, син и малољетник припремали убиство Луке Бојовића?

15

13

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

15

04

Ватра прогутала шталу код Гацка

14

58

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

14

57

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

