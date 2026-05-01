Напад у средњој школи: Више особа избодено ножем

Најмање пет особа избодено је ножем у средњој школи Foss High School у Такоми, савезна држава Вашингтон на западу САД.
Четворо повријеђених је у критичном стању. Није познато да ли су све жртве ученици. Полиција је саопштила да је једна особа приведена.
Телевизија ФОX 13 Сеаттле потврдила је са ватрогасном службом Такоме да има укупно пет повријеђених, од којих је четворо у тешком стању. Према наводима полиције Такоме, један осумњичени налази се у притвору.
Полиција је саопштила да је ситуација под контролом и да је осумњичени задржан. Полицајци су реаговали на дојаву о могућем нападу ножем који је избио након туче и затекли четири ученика и једног припадника обезбјеђења повријеђене.
Наводи се да још није јасно да ли су све жртве избодене или су неке повреде настале на други начин, попут пада, као и да обим повреда још није у потпуности утврђен, иако се вјерује да нису опасне по живот.
Свих пет повријеђених превезено је у локалну болницу, гдје полиција покушава да прикупи додатне информације. Власти су навеле да још није познато којим је предметом извршен напад нити гдје се тачно у школи догодио инцидент.
Полиција сарађује са Тацома Публиц Сцхоолс, док је кампус и даље под блокадом. У току је евакуација ученика и њихово спајање са родитељима на школском паркингу.
(Танјуг)
