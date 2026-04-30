"Епстиново опроштајно писмо је скривено од јавности"

Опроштајна порука коју је Џефри Епштајн наводно написао у затвору на Менхетну чувана је у тајности скоро седам година. Закључана је у судници у Њујорку.
Цимер из ћелије рекао је да је пронашао поруку у јулу 2019. године, након што је Епштајн пронађен без свјести са комадом тканине око врата. Епштајн је тада преживио, али је пронађен мртав у затвору неколико недјеља касније.
Поруку је касније запечатио савезни судија као дио кривичног поступка против самог цимера, према документима и интервјуима. То значи да је истражитељима који су истраживали Епштајнову смрт познате личности ускраћен приступ потенцијално кључним доказима.
У четвртак је Њујорк тајмс затражио од суда да објави поруку. Према ријечима цимера Николаса Тартаљонеа, у поруци је писало да је „вријеме да се каже збогом“.
Иако је Тартаљоне поменуо белешку у подкасту прошле године, рукописни текст је и даље недоступан јавности, упркос великој транспарентности владе око истраге о Епштајну. Од децембра, Министарство правде САД објавило је милионе страница докумената везаних за сексуалног предатора.
Њујорк тајмс није видио белешку и није могао да је пронађе у Епштајновим досијеима. Портпаролка Министарства правде рекла је да ни та институција није видјела документ.
Међутим, нејасна временска линија од двије странице у доступним записима описује како је порука завршила у сложеном судском поступку против Тартаљонеа. У документу се наводи да су Тартаљонеови адвокати потврдили аутентичност поруке, али без објашњења како. Ако ју је заиста написао Епштајн, то би могло да пружи увид у његово стање ума у недјељама прије смрти, када је пронађен објешен са кревета.
Портпаролка Министарства правде рекла је да је, у складу са савезним законом који захтјева објављивање Епштајнових досијеа, спроведена опсежна претрага свих докумената у поседу институције, укључујући и оне из Одјељења за корекције и Канцеларије генералног инспектора.
Епштајнова смрт у 66. години званично је проглашена самоубиством. Међутим, пропусти у безбједности у затвору на Менхетну, који је у међувремену затворен, подстакли су бројне теорије о околностима његове смрти и могућности да је убијен. Након инцидента у јулу, када су му виђене повреде на врату, Епштајн је тврдио да га је Тартаљоне напао и да није био самоубилачки настројен.
Тартаљоне, бивши полицајац оптужен за четвороструко убиство, годинама је негирао да је напао Епштајна. Затворски записи показују да је недјељу дана након почетне оптужбе, Епштајн рекао полицајцима да никада није имао проблема са Тартаљонеом и да се осјећа безбједно у његовој ћелији.
Тартаљоне је осуђен 2023. године и сада служи четири доживотне казне затвора. Жалио се и тврди да је невин. У недавним телефонским позивима из савезног затвора у Калифорнији, Тартаљоне је изнио своју верзију догађаја и објаснио како је пронашао поруку.
Након инцидента у јулу, Епштајн је премештен у други дио затвора и накратко стављен под надзор због ризика од самоубиства. У то вријеме, тврди Тартаљоне, пронашао је поруку у својој ћелији, сакривену у графичком роману. „Отворио сам књигу да читам и ту је била“, рекао је Тартаљоне, описујући парче жутог папира откинуто из свеске.
Према његовим ријечима, у поруци је писало да истражитељи мјесецима провјеравају Епштајна и да „нису пронашли ништа“. Додао је да је порука садржала и реченицу: „Шта желите да урадим, да бризнем у плач? Вријеме је да се опростимо.“
Тартаљоне је дао поруку својим адвокатима јер је рекао да би могла бити корисна ако Епштајн настави да тврди да је покушао да га нападне. Порука није поменута у званичним истрагама о Епштајновој смрти, укључујући извештај Канцеларије генералног инспектора из 2023. године, који је одбио да коментарише случај.
Али хронолошки документ, објављен као део Епштајнових досијеа, описује пут поруке кроз правосудни систем. Није јасно зашто је документ, под називом „Хронологија“ и написан иницијалима затвореника и адвоката, састављен нити ко га је написао.
Према документу, 27. јула 2019. године, четири дана након наводног покушаја самоубиства, Тартаљоне се састао са својим главним адвокатом, Брусом Баркетом, и обавестио га о поруци.
Када је стражар рекао да Тартаљоне не може да оде до ћелије да преузме поруку, Баркет му је савјетовао да је преда сљедећем адвокату који га посјети. Баркет је затим позвао другог адвоката, Џона Видера, и замолио га да преузме поруку од свог клијента.
Документ показује да су адвокати два пута током наредних неколико дана покушали да провјере аутентичност поруке, али безуспјешно. Успели су да то ураде крајем 2019. или почетком 2020. године, наводи се.
„Моји адвокати су жељели да се увјере да ја то нисам написао“, рекао је Тартаљоне у интервјуу за подкаст Џесике Рид Краус у јулу 2025. године. Рекао је да су ангажовали стручњаке за рукопис.
Судија Кенет М. Карас, који води Тартаљонеов случај на савезном суду у Вајт Плејнсу, на крају је наредио да се биљешка преда суду, рекли су Тартаљоне и Видер. Видер је потврдио да је лично однио биљешку у суд и предао је службенику, али тврди да се не сјећа њеног садржаја.
Изгледа да је порука постала дио дуготрајног спора међу Тартаљонеовим адвокатима, што је навело судију да именова независног адвоката да истражи сукоб. Документи везани за тај спор су запечаћени како би се заштитила повјерљивост односа између адвоката и клијента.
Судија је касније пресудио да дисквалификује Видера из случаја, позивајући се на посебну, такође запечаћену, одлуку у којој су објашњени разлози. Видер је одбио да коментарише своје изузеће. Портпарол суда је одбио да коментарише постојање било каквих запечаћених докумената, рекавши да се такви записи чувају у судским трезорима ради безбједности.
