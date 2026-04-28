Норвешку тресе случај Епстин: Под истрагом све више људи

28.04.2026 15:20

Џефри Епстајн
Фото: Tанјуг/U.S. Department of Justice via AP

Нoрвешка и француска полиција покренуле су заједничку истрагу против истакнуте норвешке дипломаткиње Моне Јул и њеног супруга Терјеа Ред-Ларсена због сумње на корупцију повезану са покојним америчким сексуалним преступником Џефријем Епштајном.

Заједнички истражни тим формиран је између норвешке јединице за економски криминал и француских власти, пише Eуроњус .

Заједнички истражни тим

„Заједнички истражни тим (JIT) је основан између Окорима и француских власти у оквиру истраге против Моне Јул и Терјеа Ред-Ларсен-а, као и у вези са посебним случајем који се води у Француској“, рекао је Оkokrim у понедЈељак, не наводећи детаље француске истраге.

„Такав тим ће значајно олакшати и убрзати међународну сарадњу. Ококрим и Француска више неће морати да шаљу нови захтијев сваки пут када им затребају информације из друге земље“, објаснила је виша државна тужитељка Маријана Бендер у имејлу за АФП.

Француска страна истраге

У Француској је већ покренуто неколико истрага о могућим финансијским проневјерама особа поменутих у Епштајновим документима. Једна од њих је против дипломате Фабриса Ајдана, који је радио у Уједињеним нацијама од 2006. до 2013. године.

Ајдан је био помоћник Терјеа Ред-Ларсена, док је овај други, према ријечима тадашњег француског представника при УН, био хонорарни специјални изасланик генералног секретара УН од 2005. до 2016. године.

Шта се истражује?

Норвешка полиција је у фебруару објавила да истражује да ли је Мона Јул „примала бенефиције повезане са својом позицијом“. У то вријеме, 2010-их, била је шефица одјељења у норвешком Министарству спољних послова, а касније амбасадорка у Уједињеном Краљевству. Управо је током тог периода, према извјештајима медија заснованим на Епштајновим документима, пар имао аферу са осуђеним сексуалним преступником.

Према писању норвешких медија, полиција истражује финансијску помоћ коју је пар наводно добио за куповину стана у Ослу 2018. године по цијени нижој од тржишне. Под истрагом су и путовање на Епштајново приватно острво 2011. године и плаћање услуга кућне неге за Ред-Ларсен.

Поред тога, норвешки медији су објавили да је Епштајн, који је умро у затвору 2019. године док је чекао суђење за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, наводно оставио 10 милиона долара (8,5 милиона евра) дјеци пара у свом тестаменту.

Ко су Мона Јуул и Терје Род-Ларсен?

Мона Јул (67) и Терје Ред-Ларсен (78) познати су по својим кључним улогама у тајним израелско-палестинским преговорима који су довели до споразума из Осла почетком 1990-их. Пар негира све кривичне оптужбе.

