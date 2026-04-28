УАЕ напуштају ОПЕК, цијене нафте опет иду у небо

Уједињени Арапски Емирати (УАЕ) објавили су да од 1. маја напуштају Организацију земаља извозница нафте (ОПЕК) и групу ОПЕК+. Службена новинска агенција WAM извијестила је да је одлука вођена националним интересима, дугорочном стратегијом и актуелном геополитичком нестабилношћу.
У саопштењу се наводи како је потез усклађен са дугорочном стратешком и економском визијом УАЕ-а, те развојем његовог енергетског сектора, што укључује и убрзана улагања у домаћу производњу енергије. „Њоме се такође јача посвећеност УАЕ-а улози одговорног и поузданог произвођача који предвиђа будућност свјетских енергетских тржишта“, преноси WAM.
Додаје се да је одлука „такође вођена националним интересима и посвећеношћу земље да активно допринесе задовољавању хитних потреба тржишта, посебно с обзиром на тренутну геополитичку нестабилност, проистеклу из поремећаја у Арапском заливу и Хормушки мореуз, који утичу на динамику снабдијевања“.
Излазак УАЕ-а представља тежак ударац за нафтни картел и његовог неформалног лидера, Саудијску Арабију. Одлука долази у вријеме када је ирански рат изазвао историјски енергетски шок и пореметио свјетску економију.
Кремљ: Русија спремна да посредује у окончању сукоба у Ирану
Заливске чланице ОПЕК-а већ су се суочавале са потешкоћама у извозу нафте кроз Хормушки мореуз, кључни пролаз између Ирана и Омана, којим се иначе транспортује петина свјетске сирове нафте и течног природног гаса. Извоз је отежан због иранских пријетњи и напада на пловила у том подручју.
До овог потеза дошло је након што је УАЕ, регионално пословно средиште и један од најважнијих савезника Сједињених Америчких Држава, критиковао друге арапске државе јер нису учиниле довољно да га заштите од бројних иранских напада током рата.
ОПЕК, основан 1960. године, један је од најутицајнијих актера на свјетском тржишту нафте. Земље чланице те организације производе више од трећине укупне свјетске нафте.
Цијене нафте настављају да расту на свјетском тржишту.
Ово су услови Ирана за отварање Хормушког мореуза
Референтна цијена барела сирове нафте Брент сада је достигла највиши ниво у посљедње три седмице и износи 111 долара.
Такав ниво посљедњи пут је забиљежен 7. априла, прије него што је проглашено привремено примирје, преноси Индекс.
Прије избијања рата цијена нафте кретала се око 72 долара по барелу, што додатно илуструје размјере поскупљења.
