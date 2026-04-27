Ово су услови Ирана за отварање Хормушког мореуза

Аутор:

АТВ
27.04.2026 21:22

Брод у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Амерички државни секретар Марко Рубио данас (27. априла) је изјавио да понуда Ирана о поновном отварању Хормушког мореуза под стриктним условима није прихватљива за Сједињене Америчке Државе нити друге земље.

Рубио је указао да Иран има другачији поглед на овај стратешки пловни пут од већине остатка свијета, пренио је АП.

"Оно што они подразумијевају под отварањем мореуза је да он буде отворен за пловидбу, све док се пролазак кроз њега координише са Ираном и добија се њихова дозвола, или ће вас дићи у ваздух и наплатити вам", навео је амерички званичник.

Према ријечима Рубија, како преноси Тан‌југ, то није отварање Хормушког мореуза који, иначе, представља међународне воде.

"Они не могу да прикажу нормалним, нити им ми то можемо толерисати, систем према којем су Иранци ти који одлучују ко ће користити мореуз", казао је амерички државни секретар у интервјуу за Фокс њуз.

Понуда Ирана

Иран је нешто раније изнио Сједињеним Америчким Државама нови приједлог да поново отвори Хормушки мореуз и оконча рат, док су нуклеарни преговори одложени за каснију фазу, пренио је данас Аксиос, позивајући се на једног америчког званичника и два извора упозната са ситуацијом.

Нови приједлог, дат САД преко пакистанских посредника, фокусира се прво на рјешавање кризе око мореуза и америчке блокаде. Као дио тога, прекид ватре би био продужен на дужи период или би се стране сложиле о трајном окончању рата.

Раније је објављено да је мало вјероватно да ће амерички предсједник Доналд Трамп прихватити такав приједлог, који би оставио неријешенима несугласице које су 28. Фебруара довеле до рата између САД и Израела с једне те Ирана с друге стране, преноси Иран.

Хормушки мореуз и даље блокиран

Способност Ирана да блокира саобраћај у Хормушком мореузу, уском улазу у Персијски залив, показала се једном од његових највећих стратешких предности у рату.

Цијене нафте у сталном су порасту од почетка рата, а танкери пуни сирове нафте остали су заробљени у Заливу, без могућности да безбједно прођу кроз мореуз и стигну до глобалних дистрибуцијских тачака, преноси.

У понед‌јељак се цијена сирове нафте Брент, која служи као међународни стандард, кретала око 108 долара по барелу, што је готово 50 одсто више него на почетку рата.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

