Путин: Руси се ујединили и одговорили на притисак, пријетње и агресивне нападе

Народ Русије ујединио се и оштро одговорио на притисак, пријетње и отворено агресивне нападе на Руску Федерацију, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"На притисак, пријетње и отворено агресивне нападе на Русију, наш народ одговорио је чврсто и са солидарношћу, а власти брзим одлукама, укључујући на законодавном нивоу", рекао је Путин.
Он је истакао да су руски посланици сами "отворили фронт отпора" у борби за Русију, њену безбједност и будућност, пренио је ТАСС.
"Погријешио је ко је мислио да је вишестраначка демократија са различитим ставовима, приступима и конкуренцијом наша слаба тачка и да се управо ту може подијелити наше друштво - они једноставно не разумију Русију нити наш народ", нагласио је Путин.
