Путин: Руси се ујединили и одговорили на притисак, пријетње и агресивне нападе

Извор:

СРНА

27.04.2026 17:37

Руски предсједник Владимир Путин присуствује разговорима са иранским министром спољних послова Абасом Арагчијем у Предсједничкој библиотеци Бориса Јељцина у Санкт Петербургу, Русија, понедјељак, 27. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Dmitri Lovetsky

Народ Русије ујединио се и оштро одговорио на притисак, пријетње и отворено агресивне нападе на Руску Федерацију, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"На притисак, пријетње и отворено агресивне нападе на Русију, наш народ одговорио је чврсто и са солидарношћу, а власти брзим одлукама, укључујући на законодавном нивоу", рекао је Путин.

Он је истакао да су руски посланици сами "отворили фронт отпора" у борби за Русију, њену безбједност и будућност, пренио је ТАСС.

"Погријешио је ко је мислио да је вишестраначка демократија са различитим ставовима, приступима и конкуренцијом наша слаба тачка и да се управо ту може подијелити наше друштво - они једноставно не разумију Русију нити наш народ", нагласио је Путин.

Владимир Путин

Русија

Више из рубрике

Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

Свијет

Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

4 ч

0
На фотографији лијево налази се Володимир Зеленски, предсједник Украјине, а десно је Фридрих Мерц, њемачки канцелар

Свијет

Мерц охладио Зеленског: Украјина би могла да буде приморана на губитак територије

4 ч

0
Апликација за претраживање Гугл

Свијет

Гугл кажњен са 254.000 долара због неуклањања садржаја

7 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Дрвеном мотком разбио 30 аутомобила

8 ч

0

  • Најновије

20

53

Нападач на Трампа изведен пред суд: Оптужен је за покушај убиства предсједника САД

20

34

Бивша предсједница суда у Новом Травнику осуђена на затвор

20

29

Заплијењен канабис вриједан неколико милиона

20

21

Обустављена истрага о мистериозној смрти Јосипа Кракића код Бањалуке!

20

19

Пронађена Анђела (37) која је нестала у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner