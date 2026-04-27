Дрвеном мотком разбио 30 аутомобила

АТВ
27.04.2026 12:04

Мушкарац из Пакистана стар 29 година разбио је данас дрвеном мотком око 30 аутомобила у Атини.

Инцидент се догодио око 2.50, у улицама Аливиадоу, Магнисијас и Ахарнон, када је мушкарац почео да удара возила мотком, рукама, па чак и главом, узрокујући удубљења и ломљење прозора, преноси Прото тема.

Он је са лакшим повредама руку и главе одведен у Црвени крст, а потом је ухапшен због кршења закона о оружју.

Утврђено је и да се у Грчкој налазио без потребних докумената.

