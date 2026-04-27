Дрвеном мотком разбио 30 аутомобила

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мушкарац из Пакистана стар 29 година разбио је данас дрвеном мотком око 30 аутомобила у Атини.
Инцидент се догодио око 2.50, у улицама Аливиадоу, Магнисијас и Ахарнон, када је мушкарац почео да удара возила мотком, рукама, па чак и главом, узрокујући удубљења и ломљење прозора, преноси Прото тема.
БиХ
Прекинута сједница Дома народа због недостатка кворума
Он је са лакшим повредама руку и главе одведен у Црвени крст, а потом је ухапшен због кршења закона о оружју.
Утврђено је и да се у Грчкој налазио без потребних докумената.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Тренутно на програму