Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

27.04.2026 11:43

Браћа из Умбрије у Италији погинула су у истом дану. У близини свог родног града Мађоне, код Умбрије, вјежбали су са мамцима када је један од голубова побјегао из кавеза и заплео се у далековод.

Један од браће покушао је да извуче голуба дугачким штапом од угљеничних влакана и дошао је у контакт са кабловима, након чега је смртоносни струјни удар прошао кроз младића.

Када је брат пожурио да помогне и покушао да га одвуче, и он је погинуо.

Отац пронашао тијела синова

Пошто се близанци нису вратили кући, чланови породице су кренули да их траже. Тијела су пронашли отац Ђорђо и ујак.

Браћа су лежала мртва на земљи, држећи се за руке. Рођени су заједно и умрли заједно - само неколико дана прије 23. рођендана.

(Курир)

