Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

Аутор:АТВ
Коментари:0
Браћа из Умбрије у Италији погинула су у истом дану. У близини свог родног града Мађоне, код Умбрије, вјежбали су са мамцима када је један од голубова побјегао из кавеза и заплео се у далековод.
Један од браће покушао је да извуче голуба дугачким штапом од угљеничних влакана и дошао је у контакт са кабловима, након чега је смртоносни струјни удар прошао кроз младића.
Свијет
Када је брат пожурио да помогне и покушао да га одвуче, и он је погинуо.
Пошто се близанци нису вратили кући, чланови породице су кренули да их траже. Тијела су пронашли отац Ђорђо и ујак.
Хроника
Браћа су лежала мртва на земљи, држећи се за руке. Рођени су заједно и умрли заједно - само неколико дана прије 23. рођендана.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Тренутно на програму