Песков: Очекујемо долазак више страних лидера за Дан побједе

27.04.2026 09:22

Фото: Tanjug/AP

Русија очекује да ће више страних лидера присуствовати Паради побједе на Црвеном тргу поводом 9. маја - Дана побједе над фашизмом, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

- Дан побједе је један од најважнијих празника у Русији. Гости из различитих земаља присуствују Паради побједе на Црвеном тргу. И ове године Русија очекује долазак више страних лидера у Москву - рекао је Песков за лист "Известија".

Акција Ариес

Хроника

У акцији "Ариес" ухапшена жена, пронађено пет лабораторија

Песков је нагласио да су бројни лидери већ изразили жељу да заједно са руским народом обиљеже Дан побједе.

- Биће нам драго да их дочекамо - поручио је Песков.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

bunar

Свијет

Комшије се посвађале због бунара: У сукобу погинуле најмање 42 особе

2 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Запалио се камион на магистралном путу: Саобраћај потпуно обустављен

2 ч

0
Заједно и у вјечности: Бранислав и Валерија умрли дан за даном

Породица

Заједно и у вјечности: Бранислав и Валерија умрли дан за даном

2 ч

0
Јокић и Мекденијелс

Кошарка

Никола Јокић брутално кажњен

3 ч

0

Више из рубрике

bunar

Свијет

Комшије се посвађале због бунара: У сукобу погинуле најмање 42 особе

2 ч

0
Брод за превоз расутих терета усидрен у Ормуском мореузу, субота, 18. април 2026.

Свијет

Техеран послао Вашингтону план у три фазе - Ормуски мореуз у центру договора

3 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Свијет

Гори цијело село на Балкану, многе куће потпуно уништене

3 ч

0
Снажан земљотрес погодио Јапан

Свијет

Снажан земљотрес погодио Јапан

3 ч

0

  • Најновије

11

50

Цијене нафте у порасту

11

43

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

11

36

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

11

29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

11

24

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

