Песков: Очекујемо долазак више страних лидера за Дан побједе

Аутор:АТВ
Русија очекује да ће више страних лидера присуствовати Паради побједе на Црвеном тргу поводом 9. маја - Дана побједе над фашизмом, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
- Дан побједе је један од најважнијих празника у Русији. Гости из различитих земаља присуствују Паради побједе на Црвеном тргу. И ове године Русија очекује долазак више страних лидера у Москву - рекао је Песков за лист "Известија".
Песков је нагласио да су бројни лидери већ изразили жељу да заједно са руским народом обиљеже Дан побједе.
- Биће нам драго да их дочекамо - поручио је Песков.
(СРНА)
