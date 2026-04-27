Заједно и у вјечности: Бранислав и Валерија умрли дан за даном

Постоје љубави које су толико снажне и истрајне да се о њима најчешће чита у романима.
Ипак, једна таква прича осванула је на мјесту гдје се ријечи бирају најпажљивије - у читуљи дневног листа "Политика".
Опроштајна порука породице Ћаласан није само обавјештење о губитку. То је свједочанство о заједничком путу Бранислава (84) и Валерије (82), супружника који су деценијама корачали руку под руку, да би на крају, у размаку од само једног дана, заједно закорачили и у вјечност. Њихови најмилији опростили су се од њих ријечима које парају срце:
"Са неизмјерном тугом и болом у срцу, јављамо родбини, пријатељима и познаницима да су наши вољени Бранислав и Валерија Ћаласан, преминули дан за даном, Бранислав са 84 и Валерија са 82 године оставивши за собом празнину која се ничим не може испунити.
Заједно су прошли кроз живот испуњен љубављу и међусобном снагом, остављајући за собом године које су биле проткане добротом, топлином и посвећеношћу породици. Хвала вам за сву љубав, доброту и снагу коју сте несебично делили са нама. Ваша топлина и пажња заувијек ће живјети у нашим мислима и срцима. Почивајте у миру. Заувијек ћете бити део наших мисли и сјећања."
Иако о Браниславу и Валерији немамо биографске податке - не знамо гдје су рођени, гдје су радили или провели младост - ових неколико редова говори много.
Из њихове читуље извире претпоставка о љубави толико дубокој да су две душе постале једна цјелина. Чини се да је та блискост створила нераскидиву везу, због које овај свијет нису могли, или нису хтјели, да напусте одвојено. У тексту који је породица подијелила са јавношћу, ријеч "снага" се понавља са посебним нагласком. То сугерише да Бранислав и Валерија нису били само драги родитељи, бака и дека; они су били стубови и заштитници. Пролазећи кроз искушења која носе деценије живота, они су једно другом, али и својим потомцима, били непоколебљив ослонац и извор сигурности.
Иако су њихова срца утихнула скоро у исто вријеме, траг који су оставили у животима породице, пријатеља и познаника сигурно неће изблиједети. Валерија и Бранислав отишли су онако како су и живјели - заједно, преноси Телеграф.
