Logo
Large banner

Откривена тајна о великом хиту Неде Украден

Аутор:

АТВ
27.04.2026 08:49

Коментари:

0
Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.
Фото: YouTube/Screenshot/Neda Ukraden

Хит "Зора" од Неде Украден, једна је од њених најпрослављенијих нумера за коју многи тврде да је њена лична карта.

Неда је својевремено говорила о компликацијама са сарадницима које су се јавиле око ове пјесме, а мање је познато да је била понуђена другој великој звијезди да је отпјева.

Наиме, првобитно је хит написан за њеног колегу Здравка Чолића који је одбио да је сними. Неда је у једној изјави медија признала да ни њој није свидио првобитно један дио текста, али је након корекције ипак снимила нумеру.

"Пјесму ми је написао покојни Ђорђе Новковић и нас двоје смо се неколико пута посвађали око самог наслова пјесме. Прво смо је назвали ‘Јоване, зора је’, па ‘Милане, зора је’. Посљедња и коначна верзија је ‘Зора је’. На крају сам позвала Марину Туцаковић која је написала само један стих, а то је: ‘Суза је из ока канула’. Њој је тај стих донио више од 100 хиљада еура", рекла је Неда својевремено, преноси "Аваз".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Неда Украден

пјесма

Пјевачица

Здравко Чолић

Тајна

Коментари (0)
Large banner

