Све више људи бира ову дестинацију: Смјештај у апартману 15 евра, ручак 3 евра

Док многи при планирању годишњег одмора покушавају да држе трошкове под контролом – од авионских карата и смјештаја до хране и излета – све више путописаца и травел блогера тврди да су пронашли дестинацију која нуди много за релативно мало новца.
Ријеч је о Узбекистану, земљи у срцу Средње Азије коју бројни путници описују као једну од најповољнијих, али и најпријатнијих за посјету.
Међу њима је и холандски путописац Лоуренс, који често истражује мање познате дестинације широм свијета. У једном од својих видеа Узбекистан је назвао „најјефтинијом земљом на свијету“. Како каже, тамо можете попити пиво за око један евро, док ноћење у апартману кошта већ од петнаестак евра.
Посебан утисак на њега оставио је Ташкент, главни град који спаја модеран изглед и богату историју. Град има савремене стаклене зграде и уређен метро, али и бројне историјске грађевине и културне знаменитости. Метро станице, изграђене још у совјетском периоду, често се пореде са подземним галеријама.
Слична искуства имају и други путници. Травел блогерка Милица испричала је да се по доласку у Узбекистан осјећала као „милионерка“ након што је замијенила само 80 евра. Вожње таксијем плаћала је око један евро, док су оброци најчешће коштали између три и четири евра.
Још један познати путописац, Древ Бински, показао је шта све може да се купи за један долар. Према његовом искуству, за тај износ можете добити порцију пилава, комад хљеба, месни ражњић, шољу чаја, па чак и кратко јахање камиле у пустињи. Објашњава да су цијене ниске због нижих плата, али и зато што земља велики дио производа сама производи.
Ипак, Узбекистан није апсолутно најјефтинија дестинација на свијету. У глобалним поређењима, земље попут Пакистана, Египта, Либије и Индије често имају још ниже трошкове. У самој Средњој Азији, повољније опције могу бити и Киргистан и Таџикистан.
Оно по чему се Узбекистан издваја јесте спој ниских цијена, богате историје, импресивне архитектуре и гостољубивих људи. Управо због тога многи путници истичу да се уз релативно мали буџет може доживјети изузетно богато и садржајно путовање. Такође, ова земља се генерално сматра безбједном за туристе и често се описује као једна од сигурнијих дестинација за путовања.
