У акцији "Ариес" ухапшена жена, пронађено пет лабораторија

Аутор:АТВ
Коментари:0
И.Б.Б. (31) из Сарајева ухапшена је у акцији "Ариес" због постојања основа сумње да је починила кривично дјело Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога
У извршеним претресима на подручју Илиџе и Новог Сарајева, пронађено је и одузето пет комплетних индоор лабораторија за узгој и производњу опојне дроге марихуана са више стотина стабљика, више од 2.700 грама сухе зељасте материје која асоцира на опојну дрогу марихуана, дигиталне ваге, дробилице, различита опрема потребна за рад лабораторија, те бројни други предмети од интереса за истрагу.
Осумњичена се налази у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево на криминалистичкој обради.
Свијет
Гори цијело село на Балкану, многе куће потпуно уништене
Акцију су реализовали полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотреба опојних дрога, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Тренутно на програму