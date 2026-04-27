У акцији "Ариес" ухапшена жена, пронађено пет лабораторија

27.04.2026 09:10

У извршеним претресима на подручју Илиџе и Новог Сарајева, пронађено је и одузето пет комплетних индоор лабораторија за узгој и производњу опојне дроге марихуана са више стотина стабљика, више од 2.700 грама сухе зељасте материје која асоцира на опојну дрогу марихуана, дигиталне ваге, дробилице, различита опрема потребна за рад лабораторија.
И.Б.Б. (31) из Сарајева ухапшена је у акцији "Ариес" због постојања основа сумње да је починила кривично дјело Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога

У извршеним претресима на подручју Илиџе и Новог Сарајева, пронађено је и одузето пет комплетних индоор лабораторија за узгој и производњу опојне дроге марихуана са више стотина стабљика, више од 2.700 грама сухе зељасте материје која асоцира на опојну дрогу марихуана, дигиталне ваге, дробилице, различита опрема потребна за рад лабораторија, те бројни други предмети од интереса за истрагу.

Осумњичена се налази у службеним просторијама Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево на криминалистичкој обради.

vatrogasci

Свијет

Гори цијело село на Балкану, многе куће потпуно уништене

Акцију су реализовали полицијски службеници Одјељења за борбу против злоупотреба опојних дрога, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

Више из рубрике

Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Запалио се камион на магистралном путу: Саобраћај потпуно обустављен

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Мотоциклиста прелетио заштитну ограду, па пао на пјешачку стазу: Није му било спаса

3 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Аутомобил ударио дијете на тротинету

4 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Због тешке несреће обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ: Увиђај у току

17 ч

0

  • Најновије

11

43

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

11

36

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

11

29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

11

24

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

11

20

Трагедија пред концерт славне Шакире

