Због тешке несреће обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ: Увиђај у току

Аутор:АТВ
Коментари:0
На магистралном путу М-17 између Сарајева и Мостара догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовала три возила.
Саобраћајна несрећа догодила се недалеко од изласка с аутоцесте А1, а на возилима је забиљежена значајна материјална штета.
Како је за Klix.ba потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, у несрећи су учествовала два путничка возила и једно теретно.
Једна особа задобила је лакше тјелесне повреде те је превезена у локалну болницу на даље претраге.
Због ове саобраћајне несреће обустављен је и саобраћај.
"Због саобраћајне незгоде на магистралном путу М‑17, на релацији Брадина - Подорашац, саобраћај је обустављен до завршетка полицијског увиђаја. Због велике фреквенције возила формиране су дуге колоне у оба смјера. Возаче молимо за стрпљење и разумијевање", саопштено је из БИХАМК-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму