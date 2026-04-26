Због тешке несреће обустављен саобраћај у овом дијелу БиХ: Увиђај у току

26.04.2026 18:43

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
На магистралном путу М-17 између Сарајева и Мостара догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовала три возила.

Саобраћајна несрећа догодила се недалеко од изласка с аутоцесте А1, а на возилима је забиљежена значајна материјална штета.

Керолин Ливит-16032026

Свијет

Ливит: Нападач је желио да убије предсједника Трампа

Како је за Klix.ba потврдила портпаролка МУП-а ХНК Илијана Милош, у несрећи су учествовала два путничка возила и једно теретно.

Једна особа задобила је лакше тјелесне повреде те је превезена у локалну болницу на даље претраге.

Због ове саобраћајне несреће обустављен је и саобраћај.

доналд трамп

Свијет

Трамп разговарао са Путином и Зеленским

"Због саобраћајне незгоде на магистралном путу М‑17, на релацији Брадина - Подорашац, саобраћај је обустављен до завршетка полицијског увиђаја. Због велике фреквенције возила формиране су дуге колоне у оба смјера. Возаче молимо за стрпљење и разумијевање", саопштено је из БИХАМК-а.

Прочитајте више

Виктор Митић дјечак који хекла

Друштво

Хеклач Виктор послао поруку свештенику који га је напао

2 ч

0
ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Фудбал

Дерби Звезда - Партизан пренос: Титула остаје на Маракани

2 ч

0
Форензички истражиоци испитују мјесто експлозије аутомобила-бомбе испред полицијске станице у јужном Белфасту.

Свијет

Разнесен аутомобил испред полицијске станице у Ирској

2 ч

0
Земља

Наука и технологија

Свијету пријети опасан феномен Годзила

2 ч

0

Више из рубрике

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

На граничном прелазу ухапшен Србин за којим је трагао Интерпол

4 ч

0
Још једна трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста

Хроника

Још једна трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста

4 ч

0
Ватрогасци гасе пожар на кући у Бањалуци.

Хроника

Ватра прогутала дио куће у Бањалуци

6 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

У камиону пронађено 15 килограма кокаина: Ухапшена тројица мушкараца

6 ч

0

