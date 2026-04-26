Разнесен аутомобил испред полицијске станице у Ирској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Испред полицијске станице у Данмарију у Сјеверној Ирској експлодирао је аутомобил, али није било жртава, саопштила је локална полиција.
У саопштењу полиције Сјеверне Ирске наводи се да је аутомобил возача доставе украден у западном Белфасту, а у пртљажник возила постављена је гас-боца, прије него што је возачу наређено да се одвезе до полицијске станице у Данмарију и тамо остави возило.
Кошарка
Никола Јокић жртва бизарне пљачке
- Направа је експлодирала, због чега су крхотине летјеле у свим правцима. Локални становници су евакуисани - наводи се у саопштењу и додаје да је возило изгорјело. У инциденту нико није повријеђен.
Полиција наводи да је покренута истрага покушаја убиства, коју води јединица за истрагу тероризма.
- Ова експлозивна направа је послата да убије полицајце и нанесе максималну штету у нападу који се догодио у срцу стамбене зоне. Ово је други инцидент у полицијској станици у посљедњих неколико седмица, што је тужно - рекао је данас предсједник Полицијског одбора Сјеверне Ирске Брендан Мулан.
Свијет
Њемачка мијења правила боловања: Љекари процјењују радну способност у процентима
Два маскирана мушкарца отела су аутомобил у Лергану, југозападно од Белфаста, 30. марта и поставила експлозивну направу у пртљажник возила. Возачу је наређено да се одвезе до полицијске станице Лерган, гдје је успио да побјегне, а технички службеници за муницију извршили су контролисану експлозију "грубе импровизоване експлозивне направе".
Локална полиција вјерује да су дисидентске републиканске групе одговорне за инцидент у Лергану.
Two babies were among a number of people who were being evacuated from their homes when a car bomb exploded at the entrance to a police station in Belfast on Saturday night.https://t.co/jNvNzkLtqY— The Irish News (@irish_news) April 26, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму