Разнесен аутомобил испред полицијске станице у Ирској

26.04.2026 18:14

Форензички истражиоци испитују мјесто експлозије аутомобила-бомбе испред полицијске станице у јужном Белфасту.
Фото: Tanjug/AP/Peter Morrison

Испред полицијске станице у Данмарију у Сјеверној Ирској експлодирао је аутомобил, али није било жртава, саопштила је локална полиција.

У саопштењу полиције Сјеверне Ирске наводи се да је аутомобил возача доставе украден у западном Белфасту, а у пртљажник возила постављена је гас-боца, прије него што је возачу наређено да се одвезе до полицијске станице у Данмарију и тамо остави возило.

- Направа је експлодирала, због чега су крхотине летјеле у свим правцима. Локални становници су евакуисани - наводи се у саопштењу и додаје да је возило изгорјело. У инциденту нико није повријеђен.

Полиција наводи да је покренута истрага покушаја убиства, коју води јединица за истрагу тероризма.

- Ова експлозивна направа је послата да убије полицајце и нанесе максималну штету у нападу који се догодио у срцу стамбене зоне. Ово је други инцидент у полицијској станици у посљедњих неколико седмица, што је тужно - рекао је данас предсједник Полицијског одбора Сјеверне Ирске Брендан Мулан.

Два маскирана мушкарца отела су аутомобил у Лергану, југозападно од Белфаста, 30. марта и поставила експлозивну направу у пртљажник возила. Возачу је наређено да се одвезе до полицијске станице Лерган, гдје је успио да побјегне, а технички службеници за муницију извршили су контролисану експлозију "грубе импровизоване експлозивне направе".

Локална полиција вјерује да су дисидентске републиканске групе одговорне за инцидент у Лергану.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Ирска

напад у Ирској

Експлозија

Полиција

Аутомобил

