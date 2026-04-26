На први поглед фантастична понуда: Шта се крије иза 90.000 долара које нуди Ирска за пресељење

Ирска је недавно привукла велику пажњу јавности виралним огласом у којем се тврди да држава нуди и до 90.000 долара за пресељење на удаљена острва, али стварни услови су нешто другачији.
Ријеч је о програму који омогућава финансијску подршку до око 84.000 евра за обнову напуштених или дерутних кућа на изолованим приобалним острвима, без моста или директне везе с копном.
Република Српска
Нетанјаху упутио саучешће Додику: Наше мисли и молитве су са вама
Циљ ове мјере није само привлачење нових становника, већ и ревитализација малих заједница и очување живота на острвима која се суочавају с депопулацијом.
Програм подразумијева да се некретнине користе за стални боравак, а не као викендице или туристички смјештај.
Иако на први поглед дјелује као идеална прилика за нови почетак, живот на овим локацијама захтијева прилагођавање на изолованост, временске услове и ограничену инфраструктуру.
Сцена
Мелина за куму изабрала жену коју су опљачкали за милионе, па промијенила одлуку
Ирске власти наглашавају да је ријеч о дугорочној стратегији очувања локалних заједница, а не о брзој заради или једноставном пресељењу.
