На први поглед фантастична понуда: Шта се крије иза 90.000 долара које нуди Ирска за пресељење

АТВ
26.04.2026 17:05

Замак Класибон у Слајгу, Ирска
Ирска је недавно привукла велику пажњу јавности виралним огласом у којем се тврди да држава нуди и до 90.000 долара за пресељење на удаљена острва, али стварни услови су нешто другачији.

Ријеч је о програму који омогућава финансијску подршку до око 84.000 евра за обнову напуштених или дерутних кућа на изолованим приобалним острвима, без моста или директне везе с копном.

Циљ ове мјере није само привлачење нових становника, већ и ревитализација малих заједница и очување живота на острвима која се суочавају с депопулацијом.

Програм подразумијева да се некретнине користе за стални боравак, а не као викендице или туристички смјештај.

Иако на први поглед дјелује као идеална прилика за нови почетак, живот на овим локацијама захтијева прилагођавање на изолованост, временске услове и ограничену инфраструктуру.

Ирске власти наглашавају да је ријеч о дугорочној стратегији очувања локалних заједница, а не о брзој заради или једноставном пресељењу.

