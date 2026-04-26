Очитите роштиљ без пуно труда: Састојке сигурно имате код куће

Сезона роштиљања је почела! Али послије уживања често долази и најгори дио – чишћење загорјеле решетке. Или можда ипак не мора тако? Постоје једноставни трикови који овај посао чине много лакшим.
Било да роштиљате на тераси, балкону или у дворишту, чиста решетка је кључ доброг укуса меса и поврћа. Прије него што посегнете за жичаном четком, пробајте ове провјерене кућне методе које уклањају масноћу и наслаге без много труда.
Преполовите лук, набодите га на виљушку за роштиљ и истрљајте још топлу решетку.
Топлота и сок од лука помоћи ће да се и најтврдокорније наслаге лакше скину, док лук уједно дјелује као природно дезинфекционо средство.
За јаче запрљане решетке, овај трик даје одличне резултате.
Благо загријте решетку, а затим помијешајте:
Сипајте у бочицу са распршивачем и попрскајте прљаве дијелове. Када се охлади, само пребришите влажном крпом – и решетка ће бити као нова.
Сода бикарбона је прави хит у домаћинству, па и када је у питању чишћење роштиља.
Ставите охлађену решетку у већу посуду, поспите содом и налијте воду да је прекрије. Током ноћи, смјеса разлаже масноћу.
Ујутру је довољно само да пребришете крпом.
Постоји и једноставан трик да спријечите лијепљење хране.
Прије него што ставите месо или поврће на роштиљ, истрљајте решетку преполовљеним сировим кромпиром.
Скроб из кромпира ствара танак заштитни слој који спречава лијепљење, олакшава окретање хране и касније чишћење.
Уз ове једноставне трикове, роштиљање остаје уживање – без напорног рибања послије.
(Блиц)
