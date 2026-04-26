Logo
Large banner

Још једна трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста

Аутор:

АТВ
26.04.2026 15:38

Коментари:

0
Још једна трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста
Фото: АТВ

Мотоциклиста М.Ј. погинуо је данас у саобраћајној несрећи на магистралном путу Бијељина - Брчко у мјесту Доња Чађавица. О трагичној несрећи огласила се и полиција.

У саобраћајној несрећи, која се догодила у 13.36 часова, осим мотоцикла "јамаха" учествовао је и аутомобил ауди "кју осам" којим је управљало лице Ж.С, саопштено је из Полицијске управе.

У току је увиђај којим руководи тужилац Окружног тужилаштва у Бијељини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бијељина

Полиција

удес

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner