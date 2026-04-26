Још једна трагедија у Српској, погинуо мотоциклиста

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мотоциклиста М.Ј. погинуо је данас у саобраћајној несрећи на магистралном путу Бијељина - Брчко у мјесту Доња Чађавица. О трагичној несрећи огласила се и полиција.
У саобраћајној несрећи, која се догодила у 13.36 часова, осим мотоцикла "јамаха" учествовао је и аутомобил ауди "кју осам" којим је управљало лице Ж.С, саопштено је из Полицијске управе.
У току је увиђај којим руководи тужилац Окружног тужилаштва у Бијељини.
