У камиону пронађено 15 килограма кокаина: Ухапшена тројица мушкараца

АТВ
26.04.2026 14:23

Фото: Ron Lach/Pexels

Новосадска полиција је ухапсила тројицу мушкараца код којих је пронађено око 15 килограма кокаина.

У сарадњи Полицијске управе Нови Сад и Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшена су тројица мушкараца код којих је пронађено укупно око 15 килограма кокаина, потврђено је РТС-у.

Сва тројица су се налазила у камиону у коме су пронађене двије торбе са кокаином, у једној осам, а у другој седам коцки, што је укупно око 15 килограма ове опојне дроге.

Свима је одређено задржавање до 48 сати и биће спроведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.

(Танјуг)

