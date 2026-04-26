У камиону пронађено 15 килограма кокаина: Ухапшена тројица мушкараца

Аутор:АТВ
Коментари:0
Новосадска полиција је ухапсила тројицу мушкараца код којих је пронађено око 15 килограма кокаина.
У сарадњи Полицијске управе Нови Сад и Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапшена су тројица мушкараца код којих је пронађено укупно око 15 килограма кокаина, потврђено је РТС-у.
Друштво
Сва тројица су се налазила у камиону у коме су пронађене двије торбе са кокаином, у једној осам, а у другој седам коцки, што је укупно око 15 килограма ове опојне дроге.
Свима је одређено задржавање до 48 сати и биће спроведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч0
Друштво
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
23 ч1
Најновије
17
15
17
06
17
05
17
00
16
45
Тренутно на програму