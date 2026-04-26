Угоститељски објекат уништен два дана након отварања: Пијани возач се закуцао у локал

26.04.2026 14:15

Права драма догодила се у Посушју, гдје је тек отворени угоститељски објекат претрпио велику материјалну штету након што је у њега улетио аутомобил марке BMW.

Према информацијама с терена, власник је мјесецима припремао отварање објекта, које је успјешно реализовао у петак. Међутим, славље није дуго трајало, јер је већ у недјељу дошло до инцидента када је возач BMW-а изгубио контролу над возилом и ударио директно у локал.

Предња страна објекта је потпуно уништена, разбијена су стакла и настала је велика штета у унутрашњости, пише портал Црна-Хроника.

Према наводима, возач је био под дејством алкохола те је алкотестирањем утврђено 0,27 промила алкохола у организму.

Грађани огорчено коментаришу догађај, истичући проблем неодговорне и бахате вожње, посебно међу млађим возачима.

“Ма то бахата балавурдија. BMW стар купиш га за двије бакше из кафића, наравно гас и ето шта се догоди” – каже мјештанин.

Надлежни органи обавили су увиђај, а више информација о околностима несреће очекује се након службеног извјештаја.

