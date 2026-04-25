Осумњичени за пуцњаву у ресторану се предао полицији

25.04.2026 17:29

Алмер Инајетовић
Алмер Инајетовић, који је осумњичен за пуцњаву у ресторану 7 шума "Мињо" на Седренику, предао се данас полицији, сазнаје портал "Аваза".

Подсјећамо, он је синоћ у башти ресторана ранио браћу Недима и Нихада Ливњака. Један од браће је теже повријеђен, а други лакше.

Алмер Инајетовић годинама пуни ступце црне хронике, а задњи пут се о њему говорило крајем прошле године када је рањен у Старом Граду.

Више пута је осуђиван за разна кривична дјела, од лихварства, до тучњава.

