Новчани хороскоп за мај: Неко плива у новцу, а неко тоне у дуговима

25.04.2026 17:12

Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.
Мај је пред вратима, а поједини знаци хороскопа имаће прилику да одахну, макар када су финансије у питању.

У великом новчаном хороскопу откривамо који припадници Зодијака ће имати среће с новцем, а који ће морати да улазе у дугове.

Ован

Мај вам доноси прилике за додатну зараду, али и искушења да новац потрошите импулсивно. Бићете пуни енергије за нове пројекте, али је важно да не улазите у ризичне инвестиције без добре процјене. Крајем мјесеца могуће је побољшање финансијске ситуације кроз труд који сте раније уложили.

Бик

Фокусирани сте на стабилност и сигурност, па ћете пажљиво планирати трошкове. Ово је добар период за штедњу и дугорочне одлуке. Могући су мањи, али сигурни добици. Избјегавајте позајмице и непотребне луксузе.

Близанци

Финансијска ситуација може варирати током мјесеца. Једног тренутка имате осјећај обиља, а већ сљедећег потребу за стезањем каиша. Кључ успјеха биће добра организација и праћење трошкова. Могуће су нове пословне понуде које ће вам отворити додатне изворе прихода.

Рак

Бићете опрезни с новцем и више окренути сигурним опцијама. Породични трошкови могу бити у првом плану, али ћете успјети да одржите баланс. Није прави тренутак за веће ризике, али јесте за планирање будућих улагања.

Лав

Пред вама је динамичан мјесец у финансијском смислу. Могући су већи приходи, али и већи трошкови. Важно је да не дозволите да вас жеља за луксузом одведе у минус. Паметним потезима можете значајно унаприједити своју ситуацију.

Дјевица

Мај вам доноси стабилност и могућност да ријешите нека стара финансијска питања. Бићете прецизни и одговорни, што ће се позитивно одразити на буџет. Добар је период за улагање у знање или вјештине које вам могу донијети дугорочну корист.

Вага

Могуће су осцилације у приходима, па ће бити важно да пажљиво распоређујете новац. Избјегавајте доношење брзих одлука у вези с финансијама. Сарадња с другима може вам донијети корист ако јасно дефинишете услове.

Шкорпија

Интуиција вам може помоћи да препознате добре прилике за зараду. Ипак, не ослањајте се само на осјећај, већ провјерите све детаље. Могући су изненадни добици, али и трошкови који долазе без најаве.

Стријелац

Жеља за трошењем биће појачана, нарочито на путовања и уживања. Иако ћете имати прилике за зараду, важно је да не претјерате. Добар је тренутак за размишљање о додатним изворима прихода.

Јарац

Фокусирани сте на дугорочне циљеве и стабилност. Ово је мјесец у којем можете направити важне кораке ка финансијској сигурности. Ваш труд и дисциплина доносе резултате, али избјегавајте претјерану ригидност када су у питању нове прилике.

Водолија

Неочекиване финансијске ситуације могу обиљежити мај. Бићете сналажљиви и брзо ћете реаговати, што ће вам помоћи да извучете максимум из сваке ситуације. Могуће су прилике које долазе из необичних извора.

Рибе

Финансије ће зависити од ваше способности да останете реални и дисциплиновани. Могуће су прилике за додатну зараду кроз креативне или необичне пројекте. Избјегавајте нејасне договоре и држите се провјерених опција, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

