Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

Аутор:

АТВ
24.04.2026 17:32

Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака
Фото: Unsplash

Космос је коначно распоредио карте како треба и златна ера за одређене знаке Зодијака почиње без најаве.

Три хороскопска миљеника улазе у период када новац стиже са адреса које нису ни биле на њиховој листи. Стари дуг који сте отписали, заборављена уплата или позив из фирме коју сте одбили прије годину дана баш ту се крије обрт о којем нико не прича наглас.

Стријелац: Крај дугог финансијског затишја

Стријелчеви су предуго живјели на резерви. Планови су каснили, рачуни су се гомилали, а мотивација је тањила као лед на сунцу. Сада се све мијења.

Транзит Јупитера отвара врата кроз која улази конкретан новац, а не само обећање.

Најчешће се ради о хонорару из иностранства или провизији за посао који сте давно заборавили.

Поента није у лутрији. Стријелац добија прилику да наплати знање које је годинама давао бесплатно. Један позив крајем мјесеца преокреће цијелу ситуацију.

Дјевица: Насљедство и исправљање старе неправде

Дјевице најмање очекују да ће новац стићи из породичних кругова, а баш тамо се спрема велики преседан.

Може бити ријеч о старој парцели, полиси осигурања за коју нисте ни знали или позајмици коју вам враћају са каматом.

Ваша урођена педантност сада ради за вас. Документи су у реду, папири спремни, и када се укаже прилика, нико вас не може заобићи.

Особа старија десет или више година, најчешће мушкарац из шире фамилије. Не тражи захвалност, тражи само потпис.

Не одбијајте састанке са рођацима у наредне четири недјеље.

Водолија: Талас новца за визионаре

Водолије су цио живот градиле репутацију „чудака” који не јури новац. Управо зато их ова златна ера сада бира.

Нека идеја коју сте успут поменули у разговору или пројекат који сте сматрали хобијем, постаје озбиљан извор прихода.

Онлајн курсеви, мали производи или сарадња преко интернета иду вам посебно наруку.

Новац стиже у ратама, али редовно. То вам највише и одговара, јер мрзите притисак једнократних великих сума.

Ко први улази у „Златну еру”?

Стријелац је први на реду због директног утицаја Јупитера на његову финансијску осу.

Затим слиједи Дјевица преко породичне линије.

Водолија затвара трио кроз дигиталне и креативне канале.

Како максимално искористити овај период?

Звијезде отварају врата, али квака је увијек на вашој страни. Да вам срећа не би процурила кроз прсте, урадите сљедеће:

  • Средите папирологију коју одлажете мјесецима.
  • Вратите се људима који су вам прије годину дана нудили сарадњу.
  • Отворите посебан рачун за новац који стиже неочекивано.
  • Ћутите о уплатама док новац не легне на рачун.

Период повољних аспеката траје отприлике до краја наредне сезоне. Ко заспи, пропустиће воз. Новац из неочекиваног извора ријетко куца два пута.

А ви? Који сте знак и да ли сте већ примијетили необичан позив или понуду која вас је затекла? Пишите нам у коментарима из ког правца је стигла прва назнака.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

