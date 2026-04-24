Још једна европска земља планира забранити друштвене мреже млађим од 16 година

Влада Норвешке најавила је да ће предложити забрану кориштења друштвених мрежа за дјецу млађу од 16 година и да ће технолошке компаније учинити одговорним за провјеру старости младих корисника.
"Уводимо овај закон јер желимо дјетињство у којем дјеца могу да буду дјеца", изјавио је премијер Јонас Гар Стере.
Он је додао да "алгоритми и екрани не смију да преузму игру, пријатељства и свакодневни живот" и да је ово важна мјера за заштиту дигиталних живота дјеце.
Приједлог закона биће упућен парламенту до краја 2026. године, навела је мањинска лабуристичка влада, преноси Срна.
