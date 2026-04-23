Да ли је дозвољено прекинути старо кумство: Када заправо смијете да промијените кума

Аутор:АТВ
У времену када се традиционалне вриједности све чешће преиспитују, једно од питања које се намеће међу вјерницима јесте и то шта учинити када “старо кумство” више не испуњава своју суштину.
Све је више оних који осјећају да однос са кумом постоји само формално, без стварне блискости, одговорности и духовног заједништва које кумство подразумијева.
Крштено кумство у православљу није само обичај, већ истинско духовно сродство које настаје у светој тајни крштења. Кум тада постаје свједок вјере и духовни старатељ, неко ко прати кумче кроз живот, учествује у његовом узрастању у вјери и својим примјером потврђује оно на шта се обавезао.Управо због такве тежине и значаја, питање прекида “старог кумства” код многих изазива нелагоду и недоумице.
Савремени начин живота донио је и нове околности – удаљеност међу људима, ријетке сусрете, али и промјене у понашању и животним вриједностима.
Дешава се да кум више није присутан у животу породице, да не учествује у важним тренуцима или да занемари своју духовну улогу.
У таквим ситуацијама, многи се питају да ли је исправно остати у односу који је изгубио своју суштину или потражити особу која ће ту улогу заиста живјети.
Све чешће се јавља жеља да се кумство успостави са неким ко је близак, ко дијели исте вриједности и ко је присутан у свакодневном животу.
Ипак, многи не знају како да приступе овом питању – да ли је дозвољено прекинути старо кумство, на који начин то учинити и како избећи неспоразуме међу породицама.
Због недостатка јасног разумијевања, људи често остају у дилеми, разапети између поштовања традиције и потребе да кумство има свој прави смисао.
О овој теми говорио је и отац Душан, указујући на околности у којима може доћи до прекида “старог кумства” и начин на који се то чини.
– “Старо кумство” се може прекинути из више разлога. Ако кум нема мушке дјеце, а он је у годинама и неће моћи да прати живот свога кумчета, ако живи далеко од кумовске породице и не може чешће да их посјећује, ако занемари своје кумовске обавезе, коначно ако промијени на горе свој живот и, не дај Боже, да отпадне од православне вјере. У сваком случају, за прекид “старог кумства” треба да разговарају двије окумљене породице и да се изнесу разлози за прекидање кумства. Не би било добро да једна породица промијени кума, а да о томе не извести свог дотадашњег кума – објаснио је отац Душан, преноси Религија.
