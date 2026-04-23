Дарел Шитс пронађен мртав: Сумња се на самоубиство

23.04.2026 09:58

Звијезда серије „Стораџ ворс“ (Storage Wars) Дарел Шитс преминуо је у 67. години, навели су из полицијске управе Лејк Хавасу Ситија.

Према првом извјештају, он је починио самоубиство.

„По доласку, полицајци су пронашли мушкарца који је задобио, чини се, самонанесену рану у главу. Одјељење за криминалистичке истраге полицијске управе града Лејк Хавасу Ситија обавијештено је и реаговало је на мјесту догађаја како би преузело истрагу. Тијело је предато канцеларији медицинског истражитеља округа Мохаве на даљу истрагу. Дарелова породица је обавијештена“, навели су.

Шитс се прославио кроз шоу „Стораџ ворс“, који емитује телевизијска мрежа „Еј-енд-И“, а који прати професионалне купце који се такмиче у надметању за складишне ормариће.

Према правилима Калифорније, ако се закуп складишног ормарића не плати три мјесеца, аукционари могу преузети његов садржај.

Портпарол „Еј-енд-И“-ја у изјави је навео: „Ожалошћени смо смрћу вољеног члана наше породице ‘Стораџ ворс’, Дарела Шитса. Наше мисли су са његовом породицом и вољенима у овом тешком тренутку.“

Шитс се повукао из серије „Стораџ ворс“ 2023. године и отворио антикварницу у Аризони под називом „Хавасу шоу ми јор џанк“.

