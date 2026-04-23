Како је један видео промијенио историју Јутјуба?

Јутјуб je данас највећа платформа за дjељење видео записа на свијету, започео је своје путовање скромним, али значајним кораком.
Први видео на Јутјубу објављен је 23. априла 2005. године, означивши почетак револуције у начину на који конзумирамо и дијелимо дигитални садржај.
Први видео на Јутјубу објављен је 23. априла 2005. године у 20:27 часова по пацифичком времену. Видео је снимио Џавед Карим, један од тројице суоснивача Јутјуба, заједно са Стивом Ченом и Чедом Харлијем. Видео, под називом „Ја у зоолошком врту“, траје само 19 секунди и приказује Карима како стоји испред слонова у зоолошком врту у Сан Дијегу, са кратким коментаром о њиховим дугим сурлама.
Јутјуб је основан у фебруару 2005. године, само неколико мјесеци прије него што је објављен први видео. Идеја за платформу настала је из потребе за једноставним начином дјељења видео снимака на мрежи. Према легенди, инспирација је дошла када су суоснивачи имали проблема са дјељењем видео снимака које су снимили на забави. Интернет у то вијреме није имао платформу која је омогућавала лако објављивање и гледање видео снимака, што је мотивисало Карима, Чена и Харлија да направе Јутјуб.
Након оснивања, платформа је била у фази тестирања, а први видео, „Ја у зоолошком врту“, био је својеврсни експеримент за тестирање функционалности система за објављивање и репродукцију видеа. Видео није био намјењен масовној публици, већ је служио као тестни садржај за интерну употребу.
Видео „Ја у зоолошком врту“ је изузетно једноставан. Џавид Карим стоји испред ограђеног простора за слонове и каже: „У реду, ево нас испред слонова. Кул ствар код ових момака је то што имају заиста, заиста, заиста дугачке сурле, и то је прилично кул. И то је све што ћу рећи.“
Снимак је аматерски, снимљен обичном камером, а квалитет је низак по данашњим стандардима. Па ипак, управо та једноставност чини видео иконичним – он симболизује почетак ере у којој свако може постати креатор садржаја.
Иако филм „Ја у зоолошком врту“ није привукао много пажње у вријеме објављивања, сада се сматра култним класиком. До 2025. године, видео је сакупио преко 300 милиона прегледа, што сведочи о његовом историјском значају. Видео је постао симбол демократизације медија, омогућавајући обичним људима да дијеле своје приче, идеје и креативност са глобалном публиком.
Први видео је такође означио почетак трансформације Јутјуба од малог стартапа до глобалног феномена. Платформа је брзо расла, привлачећи милионе корисника, а 2006. године, Гугл је купио Јутјуб за 1,65 милијарди долара, што је био један од најзначајнијих пословних потеза у историји интернета.
Објављивање првог видеа на Јутјубу покренуло је ланчану реакцију која је променила начин на који комуницирамо, учимо и забављамо се. Јутјуб је постао платформа за све, од образовних видеа и музичких спотова до влогова и туторијала. Први видео, иако скроман, био је камен темељац ове револуције.
Данас, двије деценије касније, YouTube има преко 2,5 милијарди активних корисника мјесечно, а преко 500 сати новог садржаја се отпрема на платформу сваког минута. Све је почело са 19-секундним клипом у зоолошком врту, који је показао да чак и најједноставнији садржај може имати глобални досег.
