Раскинули Бака Прасе и Милена! Јутјубер се огласио и открио разлоге

Популарни јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе и његова дјевојка Милена Стаменковић наводно су раскинули, а Бака Прасе је отворено проговорио о разлозима њиховог прекида.

Он је објаснио да Милена више не живи са њим, јер се једноставно није могла носити са притиском јавности.

- Као што видите у посљедње вријеме Милене нема на лајвовима, ај што је нема на лајвовима, него је нема ни овдје код куће. Објавићу на Инстаграму све детаљно, нећу сад да причам о овоме, али једноставно није могла да се носи са тим притиском јавним и то је то шта да радиш. Тако да оно, безвезе... Надам се да ће људи да скапирају то и да неће да ме малтретирају, јер као није ни мени лако, али оно шта да радиш брате, дешава се - рекао је Бака Прасе.

Иначе, Милена Стаменковић је једном приликом открила како су се она и Бака Прасе упознали.

- То је било лето 2021. године у ресторану у на тврђави у Новом Саду. Нашли смо се на пословном састанку. Ја сам дошла са другарицом, он са својим друштвом. У том периоду је било планирано да се појавим на Реши Тв-у гдје бих имала своју емисију инспирисану Ларом Крофт као и сегмент у којем бих водила временску прогнозу - написала је она, а на питање да ли је било тешко привићи се на његов начин живота искрено је поручила:

@dobmedia1 Baka Prase otkrio razlog raskida ☹️💔 @bakaprase @Milena #bakaprase #lemilenas #anjabla #lux27

- Јесте, мислим да се и даље навикавам.

Она је рекла и да је јутјубер приватно другачији него каквим се представља.

- Највише бих вољела да сви можете да га видите кроз моје очи. За мене најбољи на свијету - рекла је Милена.

Милена је годинама активна на мрежама, а сада каже да је прије неколико година хтјела да се повуче са истих.

- Прије четири године сам прошла кроз сајбер насиље и тада сам први пут озбиљно размишљала да се повучем. Био је то период који ме је научио каквих људи све има и колико је важно сачувати себе и свој мир... Срећна сам што сам тад успјела да исконтролишем своје емоције и бијес и не одреагујем. Онај горе све гледа - написала је она.

Bogdan Ilić

Бака Прасе

