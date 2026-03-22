Легендарни глумац током рата као војник боравио у Дрвару

22.03.2026
Легендарни британски глумац Кристофер Ли прије умјетничке каријере био је активан у војној служби, а према причању глумца Бранка Ђурића Ђуре, Ли је током 1944. године био у Дрвару током нацистичког напада на партизанско руководство и Јосипа Броза Тита.
Ли, чију је каријеру обиљежила улога Сарумана у филму Господар прстенова, рођен је 1922. године (премину 2015.), а већ 1939. године укључио се у ратни сукоб.
"Рекао нам је на снимању да је био у Босни за вријеме рата. Био је 1944. године као поручник енглеске војске. За вријеме десанта на Дрвар био је са Титом у пећини", испричао је Бранко Ђурић Ђуро.
Њих двојица су дијелили сет филма Тријажа (2009) у којем главну улогу тумачи Колин Фарел.
Према доступним биографским подацима нема јасних доказа да је ова прича истинита, међутим, активности Лија у британској војски сугеришу да би у том периоду могао бити у Југославији.
Почетак рата провео је углавном у Африци гдје је био активан као обавјештајац. Крајем јула 1943. године ли је добио друго унапређење те године, овога пута у поручника авијације.
Након савезничке инвазије на Италију, ескадрила је током зиме 1943. била стационирана у Фођи и Термолију, гдје је Ли привремено упућен у копнену војску у оквиру програма размјене официра
У новембру 1944. Ли је унапријеђен у чин капетана авијације и напустио је ескадрилу у Језију како би преузео дужност у штабу ваздухопловства. Учествовао је у напредном планирању и координацији у припреми за могући напад на наводну њемачку Алпску тврђаву.
Десант на Дрвар, шифровани назив Операција Коњићев скок — Реселшпрунг, назив је за њемачку акцију у мају и јуну 1944. чији је циљ био да се зароби Јосип Броз Тито и да се уклони вођство партизанског покрета у Југославији.
За напад на Титов штаб команда Друге оклопне армије припремила је у строгој тајности падобранско-једриличарску десантну групу, и 7 нападних оклопно-моторизованих борбених група у гарнизонима који су окруживали Дрвар. Напад је почео у зору 25. маја тешким бомбардовањем Дрвара које је требало да растроји одбрану и непосредно послије тога падобранско-једриличарским десантом на град. Истовремено су припремљене борбене групе кренуле у безобзиран пробој према Дрвару ради спајања са десантним снагама.
Врховни штаб НОВ и ПОЈ је у то време био сакривен у пећини изнад Дрвара. Представници Савезника Рендолф Черчил и Евелин Во су такође били присутни. Њемачки СС падобранци су кренули према Титовој пећини, али су ушли у жесток окршај са припадницима Официрске школе и Пратећег батаљона Врховног штаба, који је резултовао великим жртвама са обе стране.
Савезничке ваздушне снаге су након искрцавања савезника на Апенинско полуострво и капитулације Италије у септембру 1943. године запосјеле велику равницу око града Фођиа, сјеверно од Барија у којој су успоставили 27 аеродрома са којих ће дјеловати ваздухопловне јединице америчког, британског, канадског, аустралијског, новозеландског, грчког и савезничког италијанског ваздухопловства.
До маја 1944. године под командом британског Краљевског ратног ваздухопловства (РАФ) биће 11 сквадрона тешких бомбардера, 7 сквадрона лаких и средњих бомбардера, 48 сквадрона ловаца и ловаца бомбардера, 4 извиђачка сквадрона и двије ескадриле за посебне задатке, а под командом америчког армијског ратног ваздухопловства (USAAF) 78 сквадрона тешких бомбардера, 22 сквадрона средњих бомбардера, 30 сквадрона ловаца и ловаца-бомбардера, 6 група транспортних авиона и 4 извиђачка сквадрона. Немало 5.000 авиона стационираних у Италији дејствовало је над фронтовима у јужној Француској, сјеверној Италији и југоисточној и централној Европи, те над Медитераном.
Према овим информацијама да се закључити да је Ли учествовао у одбрани Дрвара. Ипак, недвосмислених података о овоме нема.
