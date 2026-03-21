Кристијан сломљен због смрти пријатељице објавио потресан снимак

21.03.2026

16:21

Кристијан сломљен због смрти пријатељице објавио потресан снимак

Бивши ријалити учесник Кристијан Голубовић спремио је ствари за сахрану своје трагично настрадале пријатељице Стеле Савић.

Језива судбина задесила је блиску пријатељицу Кристијана Голубовића, Стелу Савић (59), чије је тијело пронађено у вентилационом отвору једне зграде на Врачару након вишедневне потраге.

Кристијан, који је данима апеловао за помоћ и сам учествовао у потрази, огласио се јуче са лица мјеста на ком је пронађена несрећна жена, а сада и потресном поруком на друштвеним мрежама.

Уз фотографију гардеробе коју је припремио за Стелин посљедњи испраћај, црну кожну јакну, бајкерске чизме и тексас фармерке, упутио јој је посљедњи поздрав.

"Стелла Савић Р.И.П. Рокерко, све сам ти купио за посљедње путовање. Поздрави бедем твоје заштите из дјетињства (твоју браћу) и поздрави своје дивне родитеље, а ја, као што знаш и вјерујеш, настављам да чувам стражу", написао је Голубовић.

Подсјетимо, Кристијан је прије само неколико дана пријавио нестанак у УКП, не губећи наду да ће своју пријатељицу пронаћи живу. Нажалост, потрага се завршила на најтрагичнији начин, а Голубовић је најавио да ће на мјесту гдје је Стела издахнула подићи споменик у знак сјећања на њу.

- Да је овде, 150 метара од куће и од нашег стражарења на станици да је сачекамо сваку ноћ, Стела Савић прешла 10 метара да се угреје или од таблета које је пила. Да је виде како лежи ту и да нико не приђе дјевојци, жени да је пита како је, што лежи ту... То је српски карактер да не гледају ништа. Ово мјесто је практично споменик једној таквој жени чији је отац право са Мештровићем Побједника Београда, чији је отац извајао и поставио крст на Храму Светог Саве, све фонтане направио у цијелом Београду. Ето гдје је завршила једна дивна особа, једна болесна особа - рекао је Кристијан.

