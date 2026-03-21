Све већа мистерија смрти жене чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

АТВ

21.03.2026

14:54

Фото: Društvene mreže

У вентилационом отвору за зграду на Врачару пронађено је тијело Стеле Савић (59), која је нестала прије двадесетак дана.

Призори у близини мјеста на ком је откривено тијело, оставило је све без ријечи. Станари овог дијела Београда кажу да су у шоку и да нико до данас ништа необично није примијетио.

Полиција је иначе обавила увиђај, док су станари зграде, видно потресени, немо посматрали шта се дешава.

"У такав отвор није могла да упадне сама, или је ушла или ју је неко убацио. Отвор има горњи бетонски дио, усљед ког није могла да се саплете и падне. Морала је да уђе унутра под неким околностима или да је неко убаци. Могуће да је била под дејством неких супстанци, на основу ријечи Кристијана Голубовића. Можда се она дезоријентисала ових дана када је било ружније вријеме и покушала да се ту склони", каже Рајко Недић, главни уредник Курира.

"Није имала ближу родбину и комшилук"

Како Недић каже, прве претпоставке су да је она сама ушла у отвор, иако је отвор узак окружен бетонским плочама:

"Кристијан Голубовић се пита како је нико није примијетио приликом проласка. Она није имала неку родбину и комшилук са којима је била у добрим односима. Нико није ни размишљао сигурно о томе да се ту може налазити тијело, отвор је толики да у њега могу да уђу пас и мачка.

На мјесту несреће екипа Курира затекла је Кристијана Голубовића, видно потресеног због трагедије. Како је истакао тада, наљутила га је чињеница да јој нико од пролазника није помогао.

"Све информације наводе на то да се несрећна жена склупчала и у том положају остала у рупи. Немогуће је да људи прођу поред рупе и ником не пријаве", каже Недић.

Кристијан је годинама водио рачуна о њој

Подсјетимо, Кристијан Голубовић дошао је са пријатељем како би запалио свијећу, а како је додао, на овом мјесту направиће јој и споменик.

"Очајан сам, у питању је Стела Савић, ја годинама водим рачуна о њој. Умрла нам је на 50 метара од куће, она је упала у овај отвор. Од данас мој живот није исти", рекао је Кристијан за Курир и додао:

"Нестанак је пријављен прије 20-ак дана, нестала је када се све оно мени издешавало са женом. Ја сам ван себе. Данима је тражимо и чекамо да се појави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

