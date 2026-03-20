Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

Аутор:

АТВ

20.03.2026

17:15

Коментари:

0
У вентилационом отвору зграде на Врачару пронађено је тијело Стеле Савић (59), која је нестала прије двадесетак дана.

Станари овог дијела Београда су у шоку, док су призори са мјеста догађаја оставили све без ријечи. На лицу мјеста затечен је и Кристијан Голубовић, који је био видно потресен јер је, како каже, покојну жену добро познавао.

"Очајан сам, у питању је Стела Савић, годинама сам бринуо о њој. Умрла нам је на 50 метара од куће, упала је у овај отвор. Од данас мој живот није исти", изјавио је Голубовић.

Кристијан је снимио и видео у ком је говорио о томе како је познавао, а био је на лицу мјеста када је џак био преко тијела.

Додао је и да је њен нестанак пријављен у тренутку када је и сам пролазио кроз тешке тренутке:

"Нестала је баш када су се мени дешавале све оне ствари са женом. Ван себе сам. Данима је тражимо и чекамо да се појави", исткао је преноси Курир.

Станари зграде на Врачару не крију шок и невјерицу. Један од њих изјавио је: Не можемо да вјерујемо, нико данима није примијетио да је неко у том отвору.

Они су немо посматрали полицијски увиђај, док су припадници Хитне помоћи могли само да констатују смрт.

Полиција је обавила увиђај, а Кристијан Голубовић је најавио да ће на мјесту трагедије запалити свијећу и подићи споменик у знак сјећања на Стеле Савић.

