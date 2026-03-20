Ухваћена кћерка нарко-боса у Мексику

20.03.2026
Најмање 11 осумњичених криминалаца убијено је у сјеверном Мексику током операције усмјерене на резиденцију повезану са фракцијом Лос Мајос моћног Синалоа картела, саопштила је морнарица.
Морнарица је, како преноси агенција Ројтерс, саопштила да су припадници безбједносних снага нападнути по доласку на лице мјеста у савезној држави Синалоа, након чега су узвратили ватру у складу са законом. Пронађена је и кћерка једног нарко-боса, која је пуштена јер није имала везе са криминалним активностима.
Морнарица је такође заплијенила ватрено и тактичко оружје велике разорне моћи.
Прошлог мјесеца, у сличној операцији, мексичке снаге су убиле Немесија Осегеру, познатог као Ел Менчо, лидера картела нове генерације из Халиска.
Мексико је потонуо у стравичан талас насиља и неизвјесности након што је објављено да је убијен Немесио Осегера Сервантес, неприкосновени вођа злогласног и најкрвавијег мексичког картела Халиско, познатији као Ел Менчо.
Пад човјека који се годинама налазио на самом врху листе најтраженијих криминалаца на свијету, за чију је главу Америка нудила невјероватних 15 милиона долара, претворио је улице мексичких градова у права ратна попришта.
(Нова)
