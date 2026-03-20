Стиже соларна плазма: На Земљи се очекују умјерене до јаке геомагнетне олује

20.03.2026
16:40
Коментари:0
На Земљи се данас очекују умјерене до јаке геомагнетне олује нивоа Г2 - Г3 усљед доласка соларне плазме, саопштили су руски научници, наводећи да би поремећаји могли да трају око шест дана.
Лабораторија за соларну астрономију Института за космичка истраживања Руске академије наука и Института за соларно-земаљску физику саопштила је да су уочени први јасни знаци доласка избачене соларне плазме до орбите Земље, преносе руски медији.
„Кашњење у односу на прогнозу износило је око пет сати. Магнетосфера Земље засад није реаговала на утицај, али је готово сигурно да је то само питање времена“, наводи се у саопштењу.
Наводи се да се током дана очекује раније прогнозирано достизање геомагнетних олуја нивоа Г2-Г3.
Такође, остаје на снази процјена да ће укупно трајање поремећаја бити око шест дана, истичу научници.
Наука и технологија
Они додају да је тачан распоред тешко предвидјети, јер је ријеч о сложеном догађају са великим бројем спољашњих фактора, укључујући утицај короналних рупа.
Према њиховим процјенама, покушај раста еруптивне активности могао би да почне сљедеће недјеље, када ће се на страну Сунца окренуту ка Земљи појавити неколико група сунчевих пјега.
Најновије
Најчитаније
18
26
18
10
18
09
18
07
18
04
Тренутно на програму