Продаја ТикТока под истрагом: Гдје је нестало 10 милијарди долара?

20.03.2026
Продаја америчког огранка апликације ТикТок изазвала је велику пажњу због мистериозног новца који је „нестао“ током трансакције.
Званична цијена од 14 милијарди долара нагло је надмашена, а сенатори траже одговоре о томе како је додатна накнада од 10 милијарди наплаћена без одобрења Конгреса.
Сенатор Марк Ворнер упутио је оштро писмо Министарству финансија, истичући да оваква уплата представља озбиљан преседан у транспарентности федералних финансија. Док јавност чека појашњење, трансакција је већ подигла талас питања у Вашингтону.
Друштво
УИО продаје заплијењене слаткише у Бањалуци
У типичним великим пословима банкари зарађују око 1-2 одсто провизије. У случају ТикТока, амерички трезор наводно је добио чак 70 одсто додатне накнаде, што је без преседана у историји приватних финансијских трансакција.
Инвеститори су шокирани, јер се раније вјеровало да је ниска продајна цијена посљедица законског притиска на ByteDance. Овако висок проценат директно утиче на профит фондова који су учествовали у куповини америчког ТикТока.
Компаније укључене у продају, укључујући Оракле и Силвер Лаке, одбијају да коментаришу наводе о мистериозној провизији. Чак ни канцеларија потпредсједника Венс није дала јавно објашњење о томе гдје ће новац бити искоришћен.
Оваква нетранспарентност подстиче спекулације да ли је пословни побједник унапријед договорен кроз „тајне канале“ или су сви учесници били свесни услова куповине апликације. Јавност и инвеститори траже детаљну истрагу кроз захтјев за приступ информацијама од јавног значаја.
Инвестициони фондови који су задржали удио у новој компанији ТикТок сада се суочавају с непредвиђеним губитком. Велика накнада држави значајно смањује потенцијалну зараду, што је изазвало огорчење међу учесницима трансакције.
Ово поставља питања о поштењу и правилима таквих пословних аранжмана, а могуће кршење федералних прописа додатно компликује ситуацију. Аналитичари упозоравају да би овакав модел могао да утиче на будуће инвестиције у америчке технолошке фирме.
Ова трансакција више није само технолошка вијест - она је прворазредни политички догађај. Јавност и законодавци траже објашњења о томе како су милијарде „нестале“ и ко је стварно профитирао.
Док чекамо званичне одговоре, продаја ТикТока постаје примјер како велике корпорације и федерални органи могу обликовати тржиште уз минималну транспарентност, остављајући питања о етици и одговорности која још нису разјашњена, преноси Курир.
