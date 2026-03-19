Робот за само неколико дана научио да игра тенис

Аутор:

АТВ

19.03.2026

14:39

Коментари:

0
Робот
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Хуманоидни робот Unitree G1, захваљујући новом систему учења покрета под називом LATENT, успио је да за кратко вријеме савлада тенис и равноправно игра против људи, показујући изузетно природне и усклађене покрете.

Пројекат LATENT развили су истраживачи са Tsinghua University и компаније Galbot, а доноси потпуно другачији приступ учењу сложених физичких вјештина код робота.

За разлику од класичних метода које захтијевају прецизно снимљене покрете за сваку ситуацију, овај систем користи свега пет сати снимака људских покрета и то не савршених, већ реалних и „несавршених“. Ти подаци служе као основа, док робот сам развија и унапређује сопствене покрете.

Кључна предност овог приступа је у томе што модел доноси одлуке унутар такозваног „латентног простора акција“, што му омогућава брзе реакције и одличну координацију цијелог тијела у реалном времену. Захваљујући томе, робот може да одговори и на лоптице које се крећу брзином већом од 15 метара у секунди.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

