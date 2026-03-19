Додик: Заједничка изјава Бошњака забрињавајућа и противуставна

Аутор:АТВ
19.03.2026
14:26
Коментари:2
Лидер СНСД-а Милорад Додик нагласио је да је заједничка изјава представника Бошњака из политичког, академског и вјерског живота, противуставна и забрињавајућа са становишта српског, а вјероватно и хрватског народа.
Додик је рекао да забрињава што је оваква изјава организована у оквиру вјерске институције - Исламске заједнице, додајући да су учествовали сви именовани изабрани функционери бошњачког народа, штитећи исламску компоненту у БиХ.
Он је истакао да су у изјави напустили наратив о грађанском уређењу и да су се окупили они који, каже, не могу да функционишу у дневном животу.
Додик је навео да овај документ не представља изненађење, а да је главни иницијатор бивши реис Мустафа Церић, те да овом изјавом покушавају да наметну лажну причу о миру.
Он је рекао да се Бошњаци позивају на Дејтонски споразум, а да никада нису прихватили овај споразум већ су учинили све да интервенционизмом и рушењем осигурају своју платформу - Исламску декларацију Алије Изетбеговића.
"Они у говорили да је Дејтонски споразум лудачка кошуља и да су учинили све путем традиционализма, подметања и рушења Дејтонског споразума осигурају платформу због које су постали нестрпљиви, а то је Исламска декларација Алије Изетбеговића која врви од ставова који су апсолутно и буквално преписани из Исламске декларације, рекао је Додик.
Он је истакао да покушавају да наметну лажну причу о миру они који су до прије пар мјесеци готово дневно послали стотине изјава о рату, ратовању, борби и свему ономе што су жељели.
"Ми мислимо да је ова изјава који су они сачинили дио њиховог плашљивог карактера у коме су они на страни Ирана у овом актуелном сукобу, али нису смјели да то искажу на прави начин него су то покушали да се сакрију иза ове приче тврдећи разне неистине", рекао је Додик.
Он је рекао да су у изјави наведене разне неистине, укључујући и лажни наратив да је извршена агресија на БиХ.
"Јасно одбацујемо приче о агресији на БиХ", истакао је Додик и додао да је исламофобија, на коју се позива бошњачка декларација, потпуна лаж.
Говорећи о поменутој изјави Додик је јасно рекао да тврдње о исламофобији не стоје из разлога што се у ФБиХ одузима имовина Српске православне цркве и уништавају српска гробља, док са друге стране Бошњаци у Српској имају сва права.
Додик је истакао да су сви исламски вјерски објекти, који су порушени у рату, обновљени уз помоћ институција Српске.
Он је најавио да ће СНСД затражити од коалиционих партнера да обаве разговор о овој теми и да предсједник Српске Синиша Каран сазове све представнике власти и опозиције на састанак.
Подсјећамо, поменуту декларацију су потписале 33 особе, које долазе из сфере политичког свијета, уз неколико професора, културних радника и вјерских лидера.
У дијелу изјаве се каже да ће се они, као носиоци одговорних дужности у државним и цивилним институцијама, одлучно супротставити "наративима који покушај остваривања властитих великодржавних политика на рачун Босне и Херцеговине желе представити вјерским сукобом".
