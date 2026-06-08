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Вукановић: Блануша да одустане, кандидат треба да буде Миличевић или Петровић

Аутор:

АТВ
08.06.2026 18:11

Коментари:

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Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић у НСРС
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић каже да предсједник СДС-а Бранко Блануша нема његову подршку и да кандидат за предсједника треба да буде Милан Миличевић или Љубиша Петровић.

"Био сам срцем за (Бранка) Бланушу мислећи да има мало карактера, да је истина оно што прича. Веће преваре и веће подвале, замислите ја кажем да ће бити прес у 12 и дођем 10 до 12 и кажем нема преса. Рекли бисте Вукан је неозбиљан. Не да три мјесеца причам 'бићу кандидат' и онда на сједници Предсједништва (СДС) каже да се повлачи у корист (Драшка) Станивуковића. Тај човјек да буде кандидат? Он не може да води мјесну заједницу. Он треба одмах да се повуче, и он и Драшко. Сатраћу га као Драшка ако се не буде повукао", рекао је Вукановић.

Он поручује да опозицији не требају колебљиви људи без карактера и става. Вукановић истиче да је тренутна ситуација у СДС-у посљедица пуча који је започео прошле године смјеном Милана Миличевића.

"Блануша након свега не може имати нашу подршку. Нека данас поднесе оставку. Он је тројански коњ који је купио Станивуковић. Тако се понашају само уцијењени људи. Кандидат за предсједника Републике Српске треба да буде Милан Миличевић или Љубиша Петровић, они могу добити нашу подршку. Ми имамо могућност да их пријавимо", рекао је Вукановић.

Коментаришући трику за члана Предсједништва БиХ, Вукановић каже да Драшко Станивуковић размишља да кандидује Бранислава Бореновића који то не жели, па чак и Јелену Тривић. Истиче и да предсједник СДС-а Бранко Блануша треба да каже чиме га уцјењује Драшко Станивуковић.

"Сигуран сам да ће господин Блануша ставити завој на руку или појести кромпир и рећи да има температуру и здравствене проблеме и да се повлачи и уступи мјесто Станивуковићу. Толико је непоуздан и уништио је себи рејтинг", рекао је Вукановић.

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Подијели:

Тагови :

Небојша Вукановић

Бранко Блануша

Љубиша Петровић

Драшко Станивуковић

СДС

Коментари (8)
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