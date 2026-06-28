Новак Ђоковић на Волстриту

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић постао је глобални стратешки савјетник инвестиционе компаније "Генерал Атлантик", која управља милијардама долара капитала широм свијета. Вијест је објављена свега неколико дана уочи почетка Вимблдона, на којем ће српски ас покушати да освоји рекордну 25. гренд слем титулу.
Како је саопштила компанија, Ђоковић ће блиско сарађивати са руководством, инвеститорима и компанијама из њиховог портфолија, преносећи искуства из области лидерства, отпорности, високих перформанси и иновација.
Предсједник и извршни директор "Генерал Атлантика" Бил Форд истакао је да су дисциплина, упорност и побједнички менталитет вриједности које су обиљежиле Ђоковићеву каријеру, оцијенивши да ће управо те квалитете донијети и у нову улогу.
Сам Ђоковић поручио је да га посебно инспирише филозофија компаније, која деценијама подржава осниваче спремне да помијерају границе. Додао је да су принципи који воде до успјеха у спорту исти они који стварају велике компаније - дисциплина, дугорочно размишљање и стално усавршавање.
Партнерство не представља изненађење, будући да је српски тенисер посљедњих година све активнији у свету бизниса. Улагао је у више компанија из области здравља и велнеса, међу којима је "Waterdrop", док је основао и сопствени бренд суплемената "СИЛА", као и компанију "Cob Foods", која производи здраву ужину.
Према писању "TechCruncha" и Блумберга, "Генерал Атлантик" жели да искористи Ђоковићеву глобалну мрежу контаката како би додатно проширио присуство у сектору здравља и велнеса, али и наставио ширење улагања у спорт, након инвестиција у фудбалски клуб, спортски стадион и спортску медијску агенцију.
Из компаније истичу да је сарадња заснована на заједничким вриједностима и дугорочној визији, наглашавајући да спаја искуства елитног спорта и инвестирања. "Генерал Атлантик" је основан на насљеђу филантропа Чака Финија и већ више од четири деценије улаже у компаније из области здравства, технологије, потрошачке индустрије и наука о животу.
"Генерал Атлантик" је тако постао најновије велико име из света приватног капитала које улази у тенис, а из компаније вјерују да ће Ђоковић својим искуством допринијети и будућем развоју професионалног тениса, за који, како наводе, српски ас има јасну визију и конкретне идеје.
(Телеграф)
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