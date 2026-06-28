Како су преваранти са ковид помоћи утицали на раст цијена некретнина

Аутор:АТВ редакција
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Истраживачи тврде да су преваре у програмима ковид помоћи у САД значајно утицале на раст цијена кућа током пандемије.
Ако сте у јуну 2020. године тражили кућу у околини Хендерсона у Невади, вјероватно сте се надметали са купцима на ужареном тржишту некретнина, на којем су цијене нагло расле. Један од ваших конкурената могао је бити власник малог бизниса Брендон Касат, који је, према судским списима, непосредно прије тога добио око 500.000 долара из државних програма помоћи током пандемије.
Амерички законодавци су Програм заштите плата (Paycheck Protection Program, PPP) хитно успоставили убрзо након избијања пандемије вируса корона. Кроз тај програм на крају је исплаћено око 793 милијарде долара, с циљем стабилизације кућних буџета и економије.
Приоритет је био да новац што прије стигне до корисника, уз што мање бирократских процедура. Због тога су многи до средстава дошли уз врло мало провјера.
На папиру, Касат је био управо тип особе којој је држава намјеравала да помогне. Његовој фирми Скај Дизајн (Sky DeSign) и његовој хуманитарној организацији Скајлерова ЦФ фондација (Skyler's CF Foundation) новац је био потребан за исплату радника током затварања.
И заиста, убрзо након што је добио новац, Касат је исписао чекове десетинама људи, а у опису уплата навео је „пандемијска плата“ и „заостала плата“.
Међутим, чекови нису отишли радницима који нису могли да раде због мјера затварања, већ Касатовој породици и пријатељима, тврде федерални тужиоци.
Он је на крају та средства искористио за куповину куће вриједне 400.000 долара. Признао је кривицу за превару и прање новца, а 2023. године осуђен је на двије године затвора.
Истраживачи сада тврде да су случајеви попут овог, који су се понављали широм САД, били међу разлозима због којих су цијене кућа нагло порасле током пандемије. Посљедице тог раста купци и власници некретнина осјећају и данас.
Према анализи, преваре су биле међу највећим покретачима раста цијена некретнина, заједно са ограниченом доступношћу земљишта. Њихов утицај био је чак већи од тога колико је одређена кућа била погодна за рад на даљину.
Преваре у ППП-у, осигурању за незапослене и другим програмима помоћи довољно су пореметиле тржиште некретнина да објасне 22,5 одсто раста цијена кућа током 2020. и 2021. године, показало је истраживање Универзитета Тексас у Остину.
До тог закључка дошли су професори финансија Џон Грифин и Семјуел Кругер, заједно са докторандом Пратикoм Махаџаном. Њихов рад биће објављен у Часопису за финансијску економију (Journal of Financial Economics).
У раду из 2023. године исти тим је процијенио да је ППП због превара изгубио 117,3 милијарде долара, односно око 15 одсто укупног новца потрошеног кроз тај програм.
Истраживачи су ефекат мјерили тако што су упоређивали промјене цијена у подручјима за која се сумњало да имају висок ниво ППП превара са подручјима у којима је тај ниво био низак.
Цијене су брже расле у подручјима са већим бројем сумњивих исплата, чак и након што су у обзир узети други фактори.
У тим подручјима порасле су и велике потрошачке куповине, што указује на то да су преваре можда шире утицале и на инфлацију. Истраживачи су утврдили да су ППП преваре довеле до раста регистрација аутомобила за 2,8 одсто.
На тај начин преваранти нису оштетили само пореске обвезнике чији су новац украли, већ и купце некретнина, а потенцијално и све остале потрошаче, који су плаћали више цијене него што би иначе плаћали.
Посљедице су, према оцјени истраживача, и даље присутне.
„Ако сте обичан власник куће и случајно сте купили некретнину у једном од тих подручја 2021. или 2022. године, вјероватно сте је платили по надуваној цијени“, рекао је Кругер за билтен Пословне школе Макомбс (McCombs School of Business).
„Како се тај вишак потражње повлачи са тржишта, може се очекивати да изгубите новац на кући“, додао је он.
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