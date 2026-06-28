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Тијело тинејџерке пронађено у коферу: "То је било ван моје контроле"

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 18:55

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Тијело тинејџерке пронађено у коферу: "То је било ван моје контроле"
Фото: Youtube, ABC news

Аустралијски држављанин оптужен је за убиство након што је тијело 17-годишње д‌јевојке пронађено у коферу у Тајланду, јављају локални и аустралијски медији.

Како преноси Би-би-си, полиција у обалном граду Патаји саопштила је да је у суботу у раним јутарњим сатима пронашла тинејџерку "угурану" у торбу, која је била бачена у близини жељезничке пруге. Тајландска полиција ухапсила је Аустралијанца Симона Петера Кармена на аеродрому Суварнабуми у Бангкоку док се, како тврде, "спремао побјећи из земље".

Надзорне камере снимиле мучне детаље

Ухапшени Аустралијанац одбацује све оптужбе за убиство. Ипак, након хапшења послао је поруку породици жртве у којој тврди: "Жао ми је због онога што се догодило вашој кћери. То је било ван моје контроле."

Локална полиција у Патаји наводи да је нестанак 17-годишњакиње, коју тамошњи медији идентификују као Тунчанок Донхомлу (Tunchanok Donhomla), пријављен у петак у 17 часова по локалном времену.

Полиција је у службеном саопштењу на друштвеним мрежама објавила да је прегледала снимке надзорних камера на којима се види како Кармен улази у стамбени комплекс са дјевојком, да би нешто касније изашао потпуно сам, „носећи велики кофер“.

Надзорне камере снимиле су како оптужени утоварује тешки ковчег на мотоцикл и вози се према жељезничкој прузи.

Пресрели га на аеродрому у задњи час

Полицајци су лоцирали и ухапсили Кармена на аеродрому у главном граду Тајланда, око 150 километара сјеверно од Патаје, у суботу у 1:15 ујутро. Свега петнаест минута касније, истражитељи су покрај пруге пронашли ковчег у којем је било голо тијело несрећне тинејџерке.

Аустралијски држављанин пред истражитељима је негирао убојство, као и додатне оптужбе за премјештање и скривање тијела те одвођење малољетнице ради сексуалног искориштавања. Кармен се пред полицијом бранио тврдњом да је заправо реаговао у самоодбрани.

"Реците другим цурама да пазе"

Док се налазио у притвору, осумњичени је снимљен како шаље поруку породици убијене д‌јевојке. "Знам да ћете бити јако тужни и схрвани... исто као и ја. Молим вас, реците другим цурама... само да буду опрезне", изјавио је ухапшени Кармен.

Отац убијене тинејџерке поручио је медијима да је дубоко потресен и сломљен због смрти своје кћери, док је њена маћеха поручила: "Само желим да се суочи с најтежом могућом казном."

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Тагови :

Тајланд

тинејџерка

Убиство

Аустралија

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