Тијело тинејџерке пронађено у коферу: "То је било ван моје контроле"

Аутор:АТВ редакција
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Аустралијски држављанин оптужен је за убиство након што је тијело 17-годишње дјевојке пронађено у коферу у Тајланду, јављају локални и аустралијски медији.
Како преноси Би-би-си, полиција у обалном граду Патаји саопштила је да је у суботу у раним јутарњим сатима пронашла тинејџерку "угурану" у торбу, која је била бачена у близини жељезничке пруге. Тајландска полиција ухапсила је Аустралијанца Симона Петера Кармена на аеродрому Суварнабуми у Бангкоку док се, како тврде, "спремао побјећи из земље".
Ухапшени Аустралијанац одбацује све оптужбе за убиство. Ипак, након хапшења послао је поруку породици жртве у којој тврди: "Жао ми је због онога што се догодило вашој кћери. То је било ван моје контроле."
Локална полиција у Патаји наводи да је нестанак 17-годишњакиње, коју тамошњи медији идентификују као Тунчанок Донхомлу (Tunchanok Donhomla), пријављен у петак у 17 часова по локалном времену.
Полиција је у службеном саопштењу на друштвеним мрежама објавила да је прегледала снимке надзорних камера на којима се види како Кармен улази у стамбени комплекс са дјевојком, да би нешто касније изашао потпуно сам, „носећи велики кофер“.
Надзорне камере снимиле су како оптужени утоварује тешки ковчег на мотоцикл и вози се према жељезничкој прузи.
Полицајци су лоцирали и ухапсили Кармена на аеродрому у главном граду Тајланда, око 150 километара сјеверно од Патаје, у суботу у 1:15 ујутро. Свега петнаест минута касније, истражитељи су покрај пруге пронашли ковчег у којем је било голо тијело несрећне тинејџерке.
Аустралијски држављанин пред истражитељима је негирао убојство, као и додатне оптужбе за премјештање и скривање тијела те одвођење малољетнице ради сексуалног искориштавања. Кармен се пред полицијом бранио тврдњом да је заправо реаговао у самоодбрани.
Док се налазио у притвору, осумњичени је снимљен како шаље поруку породици убијене дјевојке. "Знам да ћете бити јако тужни и схрвани... исто као и ја. Молим вас, реците другим цурама... само да буду опрезне", изјавио је ухапшени Кармен.
Отац убијене тинејџерке поручио је медијима да је дубоко потресен и сломљен због смрти своје кћери, док је њена маћеха поручила: "Само желим да се суочи с најтежом могућом казном."
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