Драма у краљевској породици: Хари разматра отказивање посјете Британији

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Принц Хари могао би да откаже предстојећу посјету своје породице Великој Британији након што му је одбијена полицијска заштита, пише данас, 28. јуна, Гардијан.
Путовање војводе од Сасекса у Британију је под знаком питања, након што је влада одбила његов захтјев за обезбјеђење које би било финансирано од стране пореских обвезника.
Како наводи лист, Хари послије овакве одлуке британске владе преиспитује планове да доведе супругу Меган и двоје дјеце у Велику Британију сљедећег мјесеца.
То је требало да буде њихово прво породично путовање у Британију после четири године, а посјета је повезана са одржавањем “Игара непобједивих”, које би требало да се одрже у Бирмингему у јулу, а на којима се такмиче рањени британски ветерани.
Прошле недјеље је саопштено да је принц Хари “узбуђен” што ће се седмогодишњи принц Арчи и петогодишња принцеза Лилибет поново срести са краљем Чарлсом током посјете, али се то сада чини неизвјесно, наводи Гардијан.
Портпарол владе овим поводом данас је саопштио да је систем заштитне безбједности владе Велике Британије ригорозан и пропорционалан.
“Наша дугогодишња политика је да не пружамо детаљне информације о тим аранжманима, јер би то могло да угрози њихов интегритет и утиче на безбедност појединаца”, додао је он, преноси Танјуг.
Како наводи лист, ова одлука је озбиљно погодила Харија, само неколико дана пре него што је породица требало да стигне, али је он, ипак, желео да пронађе начин да путовање буде успјешно.
Прошле године, Хари је изгубио правну битку против британског Министарства унутрашњих послова у вези са аутоматском полицијском заштитом током његовог боравка у Великој Британији, пошто је претходно тврдио да није безбједно да доведе своју породицу без таквих мјера.
Од тада му је одобрена потпуна процена ризика и чекао је коначну одлуку Краљевског извршног одбора о посјетама ВИП личности (Равек), као и Министарства унутрашњих послова које је надлежно за одобравање такве заштите.
Хари се срео са оцем, краљем Чарлсом, прошлог септембра у Кларенс Хаусу у Лондону, што је био њихов први лични састанак од фебруара 2024. године.
Сусрет се сматрало првим кораком у побољшању односа међу њима, наводи Гардијан.
Чарлс није видио своје унуке од 2022. године, када је одржана прослава платинастог јубилеја покојне краљице Елизабете ИИ.
Није познато да ли је краљ планирао да се састане са унуцима током посјете сљедећег мјесеца, али Хари је наводно рекао пријатељима у САД да је узбуђен што ће се његова ђеца поново повезати са својим ђедом.
Пословни сарадник Харија и Меган из Лос Анђелеса рекао је за британски Телеграф да је дошло до “отопљавања хладних односа” између краља и његовог најмлађег сина након Харијевих јавних напада у његовим мемоарима и телевизијским интервјуима.
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