Путин: Одговорићемо, имамо довољно снаге

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Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је данас да је Русија изложена "притиску западних елита без преседана", али да ће одговорити на све изазове, укључујући "терористичке нападе" на својој територији.
Навео је и да ће остварити све стратешке развојне програме и очувати свој суверенитет.
Обраћајући се учесницима првог дијела 23. конгреса партије Јединствена Русија у Москви, Путин је рекао да Русија "сигурно одолијева свим покушајима да се успори њен развој".
"Још једном желим да нагласим да се Русија успјешно супротставља свим покушајима да се обузда наш развој. Имамо довољно снаге, средстава и политичке воље и у то нико не би требало да сумња", рекао је Путин, преносе РИА Новости.
Он је оценио да ће Русија одговорити на све изазове са којима се суочава, укључујући, како је навео, терористичке нападе на руску територију и инфраструктурне објекте, преноси Танјуг.
Путин је изјавио и да противницима Русије не успева да дестабилизују политичку ситуацију у земљи.
"Покушавају да уздрмају политичку ситуацију и изазову унутрашње подјеле, али им то не полази за руком", рекао је руски предсједник.
Према његовим ријечима, Русија је кроз историју била снажна захваљујући јединству свог народа.
"Русија је увијек била јака и побјеђивала захваљујући народном јединству. Управо то наше унутрашње јединство смета неким нашим противницима. Желе да га ослабе и доведу у питање, али им то никада није успјело нити ће успјети", рекао је Путин.
Он је истакао да Русија "чврсто стоји на ногама захваљујући свом народу" и да је спремна да се бори за своју будућност, начин живота, поглед на свијет, традицију и темељне вриједности.
Путин је оцијенио да је Русија "препрека злу" и поручио да ће сви стратешки важни развојни програми бити спроведени у пуном обиму.
Он је нагласио да Русија може да постоји само као "јака и независна држава", упозоривши да би сваки другачији сценарио довео у питање њен опстанак.
Руски предсједник је најавио да ће власти наставити да јачају јединство свих народа Русије, подсјетивши да је текућа година проглашена Годином јединства народа Руске Федерације.
Путин је рекао и да ће руска економија бити подигнута на "суштински нови технолошки ниво", уз развој кључних индустрија, изградњу станова и путева, отварање нових радних мјеста са високим зарадама и подршку домаћој привреди.
Говорећи о међународним односима, оцијенио је да у свијету расте број регионалних сукоба и да се стварају нове препреке за нормалну и обострано корисну сарадњу држава, не само у економији, технологији и науци, већ и у култури, спорту и другим областима.
Он је поновио тврдњу да западне земље врше невиђен притисак на Русију, али да, како је рекао, не успијевају да јој нанесу стратешки пораз нити да је победе на бојном пољу.
Говорећи о унутрашњој политици, Путин је истакао да традиционалне вредности наводно представљају чврст темељ који уједињује руско друштво.
"За све политичаре који размишљају државнички очигледно је да ослонац на традиционалне вриједности представља снажан светоназорски темељ који уједињује руско друштво", тврди Путин, додајући да такво јединство може да се гради само на слободи, уз ослонац на сопствене обичаје, историју и културу.
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