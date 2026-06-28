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Тло се затресло на југу Португалије: 4,1 степен по Рихтеру

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 15:28

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Тло се затресло на југу Португалије: 4,1 степен по Рихтеру

Земљотрес јачине 4,1 степен по Рихтеру погодио је туристичку регију Алгарве на југу Португалије, саопштио је Португалски институт за море и атмосферу.

Земљотрес се осјетио у градовима Лагос и Портимао, а из Института су навели да, према расположивим подацима, није било повријеђених нити материјалне штете.

Епицентар земљотреса био је у Атлантском океану, око 70 километара од рта Свети Винсент.

Подручје јужно од Лисабона и Азорски архипелаг налазе се у сеизмички активној зони на граници евроазијске и афричке тектонске плоче, иако је сеизмичка активност у посљедње вријеме била релативно слаба, преноси Срна

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Тагови :

Земљотрес

Рихтерова скала

Португал

епицентар земљотреса

Атлански океан

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