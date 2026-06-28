Разјарена крава роговима убола дјечака: Мушкарац притрчао у помоћ

Аутор:АТВ редакција
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На снимку са надзорне камере види се како животиња више пута убада дјечака роговима, док он вришти од страха и бола.
Током драматичног инцидента, који се догодио у области Туглакабад у Њу Делхију у Индији, дјечаку су од силине напада испале папуче.
На срећу, мјештани су чули његове вапаје и одмах притрчали у помоћ. Један мушкарац је зграбио једну од одбачених папуча и снажно је бацио о земљу покушавајући да уплаши разјарену животињу.
Затим је подигао дјечака у наручје и уз помоћ других људи, покушао да побегне. Међутим, крава је, заједно са другом кравом, појурила за њима уском улицом. Спасилац се спотакао и пао, али је својим тијелом заштитио дјечака док му се крава поново приближавала.
🚨SHOCKING | Bull attacks child; nearby people rushed to rescue him pic.twitter.com/mPpJZikimY— The Tatva (@thetatvaindia) June 23, 2026
У том тренутку умјешао се још један мушкарац, који је успео да отера животиње. Надлежне службе су касније ухватиле обе краве и пребациле их у гошалу, склониште за напуштене и лутајуће краве, у дијелу Делхија који се зове Ревла Канпур.
Према наводима локалних медија, дјечак се играо у улици када га је крава напала.
- Дјете је задобило повреде у овом инциденту, али се сада опоравља - рекао је један званичник.
Локалне власти наводе да број стоке која слободно лута улицама непрестано расте због великог броја нелегалних млијекара које су отворене у том подручју.
Овај инцидент догодио се само неколико дана након што је дванаестогодишњи дјечак хитно пребачен у болницу послије напада бизона.
(курир)
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