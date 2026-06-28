Logo

Разјарена крава роговима убола дјечака: Мушкарац притрчао у помоћ

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 14:42

Коментари:

0
Бик напао дјечака
Фото: Društevna mreža X/The Tatva

На снимку са надзорне камере види се како животиња више пута убада дјечака роговима, док он вришти од страха и бола.

Током драматичног инцидента, који се догодио у области Туглакабад у Њу Делхију у Индији, дјечаку су од силине напада испале папуче.

На срећу, мјештани су чули његове вапаје и одмах притрчали у помоћ. Један мушкарац је зграбио једну од одбачених папуча и снажно је бацио о земљу покушавајући да уплаши разјарену животињу.

Затим је подигао дјечака у наручје и уз помоћ других људи, покушао да побегне. Међутим, крава је, заједно са другом кравом, појурила за њима уском улицом. Спасилац се спотакао и пао, али је својим тијелом заштитио дјечака док му се крава поново приближавала.

У том тренутку умјешао се још један мушкарац, који је успео да отера животиње. Надлежне службе су касније ухватиле обе краве и пребациле их у гошалу, склониште за напуштене и лутајуће краве, у дијелу Делхија који се зове Ревла Канпур.

Према наводима локалних медија, дјечак се играо у улици када га је крава напала.

- Дјете је задобило повреде у овом инциденту, али се сада опоравља - рекао је један званичник.

Локалне власти наводе да број стоке која слободно лута улицама непрестано расте због великог броја нелегалних млијекара које су отворене у том подручју.

Овај инцидент догодио се само неколико дана након што је дванаестогодишњи дјечак хитно пребачен у болницу послије напада бизона.

(курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Индија

Њу Делхи

крава

Коментари (0)

Прочитајте више

Рачун за струју и гријање 0 КМ: Колико крава треба за властиту електрану

Економија

Рачун за струју и гријање 0 КМ: Колико крава треба за властиту електрану

1 д

1
Лопови украли појилиште, говеда остала без воде током великих врућина

Свијет

Лопови украли појилиште, говеда остала без воде током великих врућина

3 д

0
Саво Минић

Република Српска

Минић о породици Брчић: Потребно одмах одреаговати

1 седм

0
Гром му убио краве: Влада Српске помаже Милошу Брчићу

Друштво

Гром му убио краве: Влада Српске помаже Милошу Брчићу

1 седм

1

Више из рубрике

Најновија, ударна вијест

Свијет

Епилог тешке несреће у Француској: У паду авиона погинуло 11 особа!

2 ч

0
Француска врућине

Свијет

Због топлотног таласа још 1.000 мртвих у Француској

2 ч

0
Срушио се авион у Француској: Страхује се да има доста жртава

Свијет

Срушио се авион у Француској: Страхује се да има доста жртава

3 ч

0
Мистериозна порука из Ирана: У наредним данима стиже напредно оружје из "пријатељских земаља"

Свијет

Мистериозна порука из Ирана: У наредним данима стиже напредно оружје из "пријатељских земаља"

3 ч

1

  • Најновије

16

52

"У Братунац се не зове у Братунац се иде": Свједочанство Станише Стевановића

16

42

Примирје се распада, стигла порука из Техерана

16

32

Додик: Видовдан - дан када се с посебним поштовањем присјећамо наше славне историје

16

24

Цвијановић: Срећан Видовдан свим Србима, ма гдје живјели!

16

19

Додик и Цвијановићева са Патријархом Порфиријем у Раваници, поклонили се моштима Цара Лазара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима